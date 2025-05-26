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留負評遭店家肉搜公審 女客提告吞敗聲請自訴一審獲勝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

北市某韓系網紅咖啡店2年前，因低消糾紛女客留負評，卻遭業者肉搜公審，女客提告公然侮辱、著作權法等罪吞敗，聲請再議又遭高檢署智財分署駁回，她不服向法院聲請提自訴；桃園地院審結，將業者依違反個人資料保護法判4月徒刑，得易科罰金，可上訴；民事求償部分待審理。

犯罪事實指出，這起糾紛發生於2023年5月15日午後，陳姓女子吃過飯想喝杯咖啡，正巧走到北市大同區民權西路巷內韓系網紅咖啡店「.jpg Coffee」，點了杯140元燕麥奶拿鐵，店員告知「低消200元」規定，於是加點60元棉花糖餅乾，但店員回應「今天沒這個」，由於剛吃飽又無人可分食大分餐點，於是決定離開，告知店員「不好意思我不消費，以後也不會進來了」；陳女事後將消費體驗在Google評論區留下一星負評，表示店家品項不齊全，拒絕再消費。

咖啡店負責人孔林佑儒因不滿陳女在Google評論留下負評，未經同意，便將陳女相關資訊肉搜後，利用「.jpg Coffee」的Instagram發布陳女照片，又在Facebook分享陳女的個人頁面截圖，除了照片外，還包括陳女的姓名、特徵、學歷等基本資料，並連發30多篇限時動態公審，甚至嘲笑她跟親友的長相。

法院審理時，「.jpg Coffee」咖啡店負責人孔林佑儒雖然承認有將陳女照片公開刊登，但他主張自己並沒有違反個人資料保護法，並以「當陳女來我店內消費後，在Google評論上留下1顆星評論，隨後又有2名沒有來我店內消費的人也留下1顆星的評論，所以我就想要利用這些貼文發洩憤怒等語」來辯稱；律師也辯稱，陳女及其親友都留負評，被告認為負評對店內員工不公平，為澄清並為員工辯護，也為反擊負評，利用店內監視畫面和網路搜尋取得陳女等人個資，並在網路發表相關言論。被告的行為只是為了說明事實，並無違法。

法官認為，被告從自訴人陳女的Facebook下載照片，並且將這些照片與姓名、特徵、學歷等個資結合後公開發佈，已經侵犯陳女的個人隱私權。此外，自訴人曾明確要求被告刪除這些資訊，表示不希望被利用，但被告不僅沒有刪除，反而持續張貼，甚至搭配文字，試圖引導外界對自訴人產生負面評價，這些行為已明顯違反個人資料保護法，因此認定被告的行為違法。

法官審酌，被告孔林佑儒任意公開自訴人陳女等3人個資，明顯缺乏尊重他人隱私的法律意識，此外，被告於審理過程中始終否認違法，無悔意，也未與受害者達成和解或取得原諒，另還考慮被告的學歷、目前待業、經濟狀況及各方面因素，自訴人陳女也請求加重判刑，根據以上量處適當之刑，並諭知易科罰金。

北市韓系網紅咖啡店「.jpg Coffee」因肉搜公審留負評客人及親友遭「炎上」，負責人道歉並歇業。圖／擷取自IG限動
北市韓系網紅咖啡店「.jpg Coffee」因肉搜公審留負評客人及親友遭「炎上」，負責人道歉並歇業。圖／擷取自IG限動
「.jpg Coffee」負責人發布道歉聲明後決定歇業，日前遭桃園地院依違反個資法判刑4月。圖／擷取自IG
「.jpg Coffee」負責人發布道歉聲明後決定歇業，日前遭桃園地院依違反個資法判刑4月。圖／擷取自IG
「.jpg Coffee」因負責人孔林佑儒肉搜留負評女客並公審遭「炎上」，事後雖然公開道歉，但也突然決定歇業，原址已有新店進駐。記者陳恩惠／翻攝
「.jpg Coffee」因負責人孔林佑儒肉搜留負評女客並公審遭「炎上」，事後雖然公開道歉，但也突然決定歇業，原址已有新店進駐。記者陳恩惠／翻攝

負評 咖啡店

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