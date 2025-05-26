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暴打陸女租客 法官認定男房東有悔意判刑6月

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

黃姓男子將房屋租給陸籍孫姓女子，去年初以門鎖受損為由，闖入房間與孫女爆口角，徒手暴打孫女頭部，致其面部骨折、幾近毀容；士林地方法院認黃「犯後有悔意」，依傷害罪判刑六月，得易科罰金。

孫姓女子當時傷勢嚴重照片曾在網路流傳，引發關注，事後雙方各說各話，孫指黃多次追求遭拒，心生不滿騷擾滋事；黃男則稱孫拖欠租金、擾鄰，還留言指她「把租處當妓院」，孫女提告，檢方另依妨害名譽罪嫌起訴，案件審理中。

檢警調查，卅三歲孫女前年依親來台，以每月八五○○元租住廿六歲黃男位於士林區福林路套房，二人相處不睦多次爭吵。

前年八月二人曾因更換門鎖問題爭吵，孫女報警控黃騷擾，因情緒激動與員警發生爭執，黃錄影上傳網路，稱「奉勸大家不要租房給中國人」，引發熱議。

去年一月，黃見房屋門鎖疑受損，入室質問又與孫女衝突，黃涉出手拉扯孫頭髮、跨坐她身上暴打頭部，引來隔壁彭姓、王姓房客查看，王持手機錄下黃施暴過程，遭黃驅趕「沒你的事，這是我私人財產，要看租約嗎？」並將房門關閉鎖上。

孫事後就醫，診斷頭部外傷、顏面鈍挫傷、鼻骨閉鎖性骨折、上頷骨閉鎖性骨折、雙眼結膜下出血，驗傷後提告殺人未遂。

檢方認為黃在無人阻止情況下並未持器械，僅徒手毆打，犯後稱一時氣憤傷人、無殺人犯意，不成立殺人未遂罪，依涉嫌傷害、強制罪起訴。

法官認定，黃犯傷害、強制罪是同一行為，從重以傷害罪論處，可判五年以下徒刑，因黃犯後坦承犯行，願和解，足見悔意，因此判刑六月，可易科罰金。

傷害罪 中國人

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