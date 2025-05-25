快訊

下到深夜！7縣市注意留意局部大雨 1縣市發布豪雨特報

納豆依依婚宴席開50桌 賓客名單曝、星光不輸三金

涉無照駕駛肇事逃逸還叫女友頂罪 竹縣男判刑8月

中央社／ 新竹縣25日電

新竹縣陳姓男子無照駕駛徐姓女友的車上路，與機車發生車禍造成2人受傷，事後還叫徐女頂罪，新竹地院將陳男依過失傷害、逃逸等罪判處8月徒刑；徐女犯頂替罪判處拘役50天。

新竹地方法院法官調查，陳男明知未領有駕駛執照，不得駕駛自小客車，在112年8月30日，駕駛徐姓女友名下自用小客車，於新竹縣新埔鎮行駛時，疏於注意行經閃光紅燈號誌路口，未讓幹道車先行而貿然前行。

法官表示，當時彭姓男子騎機車並載彭姓女子疏於注意行經閃光黃燈號誌路口，應減速接近注意安全小心通過，與陳男發生車禍造成人車倒地，彭男與彭女皆受傷；陳男隨即開車逃離，並告知徐女頂替。

警方獲報到場處理交通事故，徐女基於頂替犯意，開車返回肇事現場，向員警謊稱她是肇事駕駛人，但經查對比監視錄影畫面不符揭謊，並揪出肇事者為陳男。

法官審酌，陳男未能善盡駕駛注意義務，因而導致2人受傷，且肇事後竟仍逕自離去；徐女為幫陳男脫免刑責，頂替真正犯人肇事，誤導員警偵辦犯罪正確性。

法官將陳男依未領有駕駛執照駕車犯過失傷害罪、致人傷害而逃逸罪判刑8月；徐女犯頂替罪處拘役50天。可上訴。

新竹縣陳姓男子無照駕駛徐姓女友的車上路，與機車發生車禍造成2人受傷，事後還叫徐女頂罪，新竹地院將陳男依過失傷害、逃逸等罪判處8月徒刑。示意圖，非新聞當事人。聯合報記者曾原信／攝影
新竹縣陳姓男子無照駕駛徐姓女友的車上路，與機車發生車禍造成2人受傷，事後還叫徐女頂罪，新竹地院將陳男依過失傷害、逃逸等罪判處8月徒刑。示意圖，非新聞當事人。聯合報記者曾原信／攝影

車禍 無照駕駛 新竹 女友 交通事故

延伸閱讀

無照駕駛將比照酒駕重罰 藍委黃健豪：早該修法並沒入車輛

事故頻傳 交通部宣布：無照駕駛修法比照酒駕懲處重罰

影／此生從未考過駕照！台北市翁暴衝釀8傷　遭起底任公司董座、2次無照被逮

網戀12歲小女友…24小時內床戰3回 挨告判3年半

相關新聞

涉無照駕駛肇事逃逸還叫女友頂罪 竹縣男判刑8月

新竹縣陳姓男子無照駕駛徐姓女友的車上路，與機車發生車禍造成2人受傷，事後還叫徐女頂罪，新竹地院將陳男依過失傷害、逃逸等罪...

彰化員林祖厝遭賣建商 9旬翁未領拆遷費突被架走…目睹房被強拆痛心

彰化縣員林市大埔里游姓祭祀公業土地因子孫賣地繳稅金，但有94歲老先生未拿到拆遷費，還住在老透天厝，日前賣地的土地管理人派...

不滿被騷擾女持刀殺害鄰居逃公墓 法院殺人未遂罪判8年

屏東縣40多歲吳姓女認為遭平常在鄰居潘男居住所出入一名不詳人士騷擾，因此對潘男心生不滿，持水果刀殺害潘男，潘男見狀趕緊跑...

台南小客車變換車道不慎車禍 女騎士被撞竟發現酒駕

台南永康昨上午發生一起交通事故，一輛小客車行駛在小東路外側車道，行經小東路591巷欲右轉切換車道時，不慎與同向直行的女騎...

買菜回來「家被剷平」！台中霧峰建商粗暴拆屋鬧上警局

台中霧峰六股里2700坪土地爆土地糾紛，林姓宗族早年租地蓋房28戶，2年前土地賣給建商，部分租戶為此與建商打「優先承購權...

南北兩大減肥名醫網路開戰 她挨轟斂財提告卻輸了

開創「4+2R代謝飲食法」的王姓減重女名醫，去年5月遭另名王姓減肥男名醫抨擊其減肥法無用，王男雖未指名道姓，但王女認為王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。