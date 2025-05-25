彰化員林祖厝遭賣建商 9旬翁未領拆遷費突被架走…目睹房被強拆痛心

彰化縣員林市大埔里游姓祭祀公業土地因子孫賣地繳稅金，但有94歲老先生未拿到拆遷費，還住在老透天厝，日前賣地的土地管理人派人來拆房子，把老先生直接架出去，警方受理報案後表示，此案疑似產權糾紛，已通知土地所有權人到案說明，涉及毀損罪部分將依法查辦。

94歲游老先生說，20日一早他坐在庭院前，有一群人闖入，搶走他的手機，讓他不能打電話給兒子，就把他架出去，在空地曬太陽，怪手就拆起他的房子，把他住了大半輩子房子拆了，讓他很傷心。

游老先先兒子說，他們沒有拿到拆遷費，竟直接拆房子，還有王法嗎？老先生說，其他子孫有拿到拆遷補助費，賣了祖產，有人還拿到上千萬元，建商要來蓋大樓。

據了解，這片約一公頃祖產產權複雜，家族約有180多名子孫共同持有，價值約6億元，建商要開發，賣土地者是大房4名管理人代表，先前二、三、四房的人在住，後來住的人沒繳稅金，祖產代表人把土地賣給建商，得款也拿去繳稅金，有些人還有拿到拆遷費，但94歲老先生不同意拆遷，所以未拿到拆遷費。

當地大埔里長游庭訓據報後前來關心，他說，老人家至少要先安置好，才能拆房子啊。怎麼能拆遷款都還沒談好就拆房子，後續雙方應會尋求司法解決。

員林警分局表示，針對民事產權爭議，警方不介入，但針對房屋毀損罪部分，已調閱監視器調查出涉案車輛，並通知土地所有權人到案說明，將依毀損罪送辦。