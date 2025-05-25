不滿被騷擾女持刀殺害鄰居逃公墓 法院殺人未遂罪判8年

屏東縣40多歲吳姓女認為遭平常在鄰居潘男居住所出入一名不詳人士騷擾，因此對潘男心生不滿，持水果刀殺害潘男，潘男見狀趕緊跑回房間躲藏，吳女竟持刀砍房門，之後駕車撞民宅，躲到附近公墓，遭警方逮捕，屏東地院審理，吳女犯殺人未遂罪，處有期徒刑8年，可上訴。

判決指出，全案發生去年2024年5月13日，吳女看到鄰居潘男返回住處，以台語恫稱「我一次給你處理啦」、「我也不想讓你活啦」、「我們一起死啦」等語，並持水果刀攻擊潘男，雙方發生拉扯，水果刀刺入潘男右側胸部受傷。

潘男趕緊逃離現場，進入屋內躲藏，未料吳女不放手，進入潘男屋內後，在屋內廚房取得菜刀，朝房間門板、喇叭鎖劈砍，但都未果，最後竟持菜刀，開著未熄火的汽車，要繞到後門，但因不熟悉汽車性能配備，開車一路上衝撞路旁車輛，最後撞擊到路邊房屋，車才停下來，吳女最後罷車徒步逃離現場，逃到附近的公墓躲藏，遭警方逮捕。

判決指出，吳女辯稱，她只是想要嚇唬對方，不是真的要殺他。法官對此說法不採信。