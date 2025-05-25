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台南小客車變換車道不慎車禍 女騎士被撞竟發現酒駕

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南永康昨上午發生一起交通事故，一輛小客車行駛在小東路外側車道，行經小東路591巷欲右轉切換車道時，不慎與同向直行的女騎士發生車禍，造成女騎士輕傷送醫，孰料，警方在調查車禍事故時，竟發現女騎士涉嫌酒後駕車，將依違反公共危險罪嫌移送偵辦。

66歲謝姓男子昨早駕駛小客車行經永康小東路，欲右轉小東路591巷時，從外側車道變換車道，不慎與同向直行的34歲郭姓女機車騎士發生碰撞，郭女連人帶車摔倒在地受傷，後方機車也趕緊閃避，避免造成郭女二度受傷。

孰料，永康警方調查，郭女酒測時竟測出酒測值，涉嫌酒後駕車，謝男則無酒測值，詳細車禍事故仍待進一步調查釐清，而郭女將依違反公共危險罪嫌移送偵辦。

永康分局也呼籲，行車變換車道應牢記3口訣「1打2看3確認」，另提醒酒後駕車害人害己，請民眾共同遵守交通安全規則，以維護行車安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南永康小東路昨發生一起車禍事故，自小客車疑變換車道不慎與機車發生碰撞，孰料機車騎士竟被酒測測出是酒後駕車，依法送辦，詳細車禍事故則待調查。記者萬于甄／翻攝
台南永康小東路昨發生一起車禍事故，自小客車疑變換車道不慎與機車發生碰撞，孰料機車騎士竟被酒測測出是酒後駕車，依法送辦，詳細車禍事故則待調查。記者萬于甄／翻攝
台南永康小東路昨發生一起車禍事故，自小客車疑變換車道不慎與機車發生碰撞，孰料機車騎士竟被酒測測出是酒後駕車，依法送辦，詳細車禍事故則待調查。記者萬于甄／翻攝
台南永康小東路昨發生一起車禍事故，自小客車疑變換車道不慎與機車發生碰撞，孰料機車騎士竟被酒測測出是酒後駕車，依法送辦，詳細車禍事故則待調查。記者萬于甄／翻攝

車道 交通事故

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