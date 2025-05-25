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南北兩大減肥名醫網路開戰 她挨轟斂財提告卻輸了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

開創「4+2R代謝飲食法」的王姓減重女名醫，去年5月遭另名王姓減肥男名醫抨擊其減肥法無用，王男雖未指名道姓，但王女認為王男發文所稱的「6R」、「6R教主」是在指她，意圖把她塑造成無良醫師，提告索賠1元並刪文，但法官認為王男評論屬可受公評之事，判王女敗訴，王男免賠。

王女為知名暢銷書作家，臉書粉專有近10萬名粉絲追蹤，其開創「4＋2R代謝飲食法」，在減重圈頗具知名度；王男則同為消化科醫師，也是減重名醫，臉書粉專也有近萬人追蹤，常分享減重短影音，吸引不少粉絲追捧。

判決指出，去年5月間，王男被指控透過LINE匿名群組要求團員幫他灌水推文，聲稱他要發一篇「攻擊6R飲食的文章」，「拍書，把書放在地上」、「我就是想戰她」。

隨後王男便在粉專發文，以「6R」、「6R教主」作為代稱，指該套飲食法是把「各種爭議不定論的偽科學串在一起當作商業手段」，「一直鼓吹養好菌就不會復胖，比手術還神」。

雖然王男發文並未指明是在指王女，但王女看到他發文內容有「6R」、「6R教主」，明顯就是在指她推廣的飲食法，且發文內容還有大量網友留言「棄6R改開刀」，彷彿將她塑造成無良醫師，氣得對王男提告，索賠1元賠償外，還要求王男將發文刪除。

橋頭地院審理時，王男則稱匿名群組雖是他創辦，但並未號召網友灌水留言，且王女的商標名稱是「4＋2R代謝飲食法」而非「6R」，即便他評論內容是劍指王女飲食法，但也只是要強化民眾自我判斷能力，他發文也未稱王女是無良醫師，並未貶損王女名譽。

法官則認為，王男發文內容主要評論的對象是「4＋2R代謝飲食法」而非王女個人，社會對於飲食法的優缺點，本就有知的權利跟評論自由，尚難認定對於王女名譽權會造成損害。

另外，法官以GOOGLE關鍵字搜尋「6R教主」，檢索結果發現都與王女無關，法官依據搜尋結果，認為若非對該飲食法有所涉略，否則不會將「6R＝4＋2R」、「6R教主＝王女」串在一起。

法官認定，王女多次出書倡議她創辦的飲食法，也有經營臉書粉專，並接受媒體訪問，既然身為網紅醫師，便可利用媒體針對金額、副作用澄清，而其研發的飲食法有何優缺點、副作用應屬可受公評之事，王男發文屬評論措辭，應受言論自由保障，綜合事證後，判王女敗訴。

王姓減重男名醫在臉書評論知名減重法，被開創該減重法的王姓女名醫告上法院，最後王女敗訴。取自王姓男醫師粉絲專頁。
王姓減重男名醫在臉書評論知名減重法，被開創該減重法的王姓女名醫告上法院，最後王女敗訴。取自王姓男醫師粉絲專頁。

醫師 減重

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