婆婆心絞痛急載回家吃舌下錠 訴請撤超速41K罰單未成功
郭姓女子開車行駛台2丙線超速41公里，被罰1萬2000元、吊扣駕照6個月。她以婆婆在車內心絞痛，急著回家拿舌下錠訴請撤銷處罰。法官審理後指出，危險駕駛危及無辜用路人安全，郭女的婆婆當天未就醫，也無法證明有急需用藥「緊急危難」情況，駁回告訴。全案可上訴。
判決指出，郭姓女子去年2月1日下午開車行駛台2丙線速限50公里路段，經新北市瑞芳警分局員警，以非固定式雷達測速儀，測得時速91公里並，舉發超速41公里違規。
公路局台北市區監理所依道路交通管理處罰條例規定，裁處郭女罰鍰1萬2000元，記違規點數3點，應參加道路交通安全講習、吊扣汽車牌照6個月。
郭女不服處分，提起行政訴訟，主張當天開車搭載丈夫及公婆，從貢寮卯澳要返回基隆七堵住家途中，因婆婆有心臟疾病，在車內感覺胸悶，須服用心絞痛舌下錠，但發現並未隨身攜帶，因為屬緊急狀況，為了趕快回家取藥才違規。這輛車是「殘障用車」，定期搭載公婆就醫回診，如吊扣牌照將導致就醫不便，聲明原處分撤銷。
台北市區監理所抗辯指出，警方在測速取締前196.8公尺處，設有「警52（測速照相警告）」標誌，經檢定合格測速儀器測得時速91公里，超過最高速限達41公里，舉發程序合法，聲明駁回告訴。
台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理後指出，依相關證據資料，可認定郭女有開車超速41公里違規事實。郭女提出與公婆在卯澳社區合照、婆婆身心障礙證明及停車位識別證、藥袋、診斷證明書等件，主張開車返回七堵住家途中，婆婆發生胸悶不適症狀，急欲返家取用心絞痛舌下錠，基於緊急狀況才超速違規。
法官認為，郭女提出的資料，僅證明她的婆婆罹有心臟相關疾病，持續就醫，若發生胸悶須服用心絞痛舌下錠，但無法證明她被舉發超速時，確有發生急需用藥或就醫「緊急危難」情況。
法官說，郭女的婆婆當天並未到醫院就醫，而郭女的違規行為屬危險駕駛態樣，有侵害無辜用路人生命身體安全高度風險。郭女的違規行為尚難構成「緊急避難」，無從依行政罰法阻卻違法或減免處罰規定，主張原處分不合法難以採信。
至於郭女主張汽車遭吊扣牌照，將導致公婆就醫不便，法官說，道路交通管理處罰條例所定郭女的違規行為，即應處車主吊扣牌照6個月，監理所無決定是否吊扣及吊扣期間的裁量權，處分吊扣牌照6個月合法，郭女請求撤銷吊扣牌照依法無據。
去年5月29日修正公布、同年6月30日施行的道交處罰條例第63條第1項規定，汽車駕駛人違反規定，除依規定處罰，經當場舉發者得依對行車秩序及交通安全危害程度，記違規點數1點至3點。法官郭女並非員警當場舉發，依行政罰法適用裁判時處罰條例規定，判決記違規點數3點部分於法不合，郭女請求撤銷應予准許，其他處分無違誤，駁回告訴。
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