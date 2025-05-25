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飼主嫌吵摔死狗 判拘役40天罰20萬
台中劉姓男子飼養1隻小黑狗，但他不花心力照料、教育，反而因牠不停吠叫，就認為噪音惱人，深夜在工地抓起小狗，徒手將其摔死。民眾發現通報動保處，經警方調監視器查獲。法院以劉男身為飼主卻不愛護動物，依違反動物保護法判他拘役40日、併科罰金20萬元，可上訴。
檢警調查，劉男養的小黑狗不停吠叫，自己身為飼主卻不知管教、安撫，2024年5月10日晚上11時許，覺得吠叫噪音干擾，不耐煩之下就在太平區1處工地，徒手抓起小狗重摔地面。
小黑狗遭重摔內出血、當場昏迷，最終傷勢過重死亡。民眾發現後向台中市動保處通報，警方調閱監視器，發現是劉男狠心摔死狗，檢方依違反動保法將劉男向法院聲請簡易判決處刑。
台中地院審酌，劉男飼養動物，本應善盡照護義務，卻僅因犬隻不停吠叫，又不控制自己情緒，就摔擲犬隻造成其死亡，顯不尊重動物生命權。
法院認為，劉男犯後坦承，斟酌其素行後依故意傷害動物，致動物重要器官功能喪失罪，判他拘役40日，併科罰金20萬元，拘役得易科罰金、罰金得易服勞役。
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