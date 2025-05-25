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不滿被逼找工作 子殺死父

聯合報／ 記者邵心杰萬于甄／台南報導

台南地檢署相驗後，趙母離開台南市立殯儀館時幾乎癱軟，二兒子還彎下腰來想背母親搭車，旁人不捨。記者邵心杰／攝影
台南地檢署相驗後，趙母離開台南市立殯儀館時幾乎癱軟，二兒子還彎下腰來想背母親搭車，旁人不捨。記者邵心杰／攝影

四十九歲趙姓男子疑不滿七十六歲的父親逼他找工作，前天下午拿水果刀刺殺父親胸、腹四刀後，打電話自首；警方通報一一九，趙父因當場死亡未送醫。趙對一時衝動弒父感到懊悔，警詢後被依殺害直系血親尊親屬罪移送台南地檢署。南檢認為趙涉犯殺人重罪，向法院聲押禁見，台南地院認為有逃亡可能，裁定羈押但未禁見。

檢警昨天上午會同法醫相驗，死者主要刀傷集中胸、腹，其中胸部三刀、腹部一刀。檢方下周擇日安排解剖，釐清死因。行動不便趙母在次子陪同下赴台南市立殯儀館做筆錄，一家人神情肅穆，趙母離開時幾乎癱軟，次子還彎下腰來想背趙母搭車。

據了解，趙與父母同住，是長子且單身，有多次家暴紀錄。他因情緒不佳需服藥控制，五年來斷斷續續打零工，無穩定工作，多數時間賦閒。母親則有失能情況，需要他人照顧。前天下午二點，趙父午餐後再次提到工作，又與兒子口角，趙拿水果刀在房間內刺死父親，母親見狀驚叫、哭泣，鄰居聞聲到趙家門口，不久警車就趕到。

據悉，趙當下先打一一○報案，向警方自首殺死父親，員警到場後，他身上還有血跡，且交代殺害父親的水果刀就在客廳。警方趕緊叫救護車，但救護車到場時，趙父已喪命。趙的胞弟得知消息，急忙從北部趕回家。

趙在案發後精神狀況不佳，昨天早上八點才在律師陪同下接受警詢，他坦承殺了父親，稱很後悔在衝動下鑄錯。

台南市社會局也派社工撫慰趙母，協助安排後續生活照顧。社會局指出，個案家庭過往雖曾有家暴紀錄，但社工第一時間介入、提供輔導關懷服務，並給予相關協助，目前已協調其他家屬照顧案母，後續除協助處理喪葬外，也會提供法律方面的扶助，並連結相關資源協助後續照顧。

鄰居說，趙上個月因毆打父親而被通報家暴，這對父子經常齟齬，還鬧上派出所，趙也因不滿父親管教，還向友人抱怨，沒想到現在就發生憾事。他也說，趙看起來跟一般人不太一樣。

另名鄰居表示，前天下午聽到趙家傳出爭吵聲，過沒多久救護車就來了，因趙母身體狀況不好，還以為是趙母發生什麼事，後來才聽說是兒子打死父親。他說，死者很羨慕他家小孩事業有成，但從不提起自家小孩的事，死者對鄰居很客氣，經常帶妻子復健、運動，聽到噩耗很難過。

殺人案 家暴 中年失業

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