調查官超速扣牌銷單 遭檢舉圖利

民眾駕車超速可能會吃上罰單。圖／聯合報系資料照片

調查局桃園市處機場站吳姓調查官，駕駛賓士車超速被吊扣牌照，吳不服，向交通事件裁決處申訴，最後申訴成功，原處分撤銷；但調查局接獲檢舉，指吳申訴過程疑有官員護航，才得以免罰銷單。北機站日前低調搜索自家機場站，約談吳等人說明，釐清有無涉及圖利。

自二○二三年六月卅日起，道路交通管理處罰條例第四十三條，關於「危險駕駛」條件，行車最高時速從六十公里下修至四十公里，若行車速度超過四十公里以上，即以危險駕駛舉發，除處一萬二千至三萬六千元罰鍰外，還要吊扣車牌六個月，並參加道路交通安全講習，如不按時繳送牌照，車牌會註銷，車主需重新領牌。

據調查，吳姓調查官是調查班四十九期，之所以遭舉發危險駕駛，是兩年前時任調查局長王俊力（現為台北地檢署檢察長）要出訪南韓，吳是機場資深據點，當天臨時接獲通知要去送機，便從林口住家駕車趕往桃園國際機場，詎料途中超速遭照相舉發。

吳收到一萬二千元紅單併吊扣牌照通知後，他認為舉發相當不合理，主張自己是「私車公用」，打報告向上級主張超速原因與公務有關，希望桃園市處能向新北市交通事件裁決處出具證明，撤銷開單處分。

據了解，時任桃園市調查處曾姓秘書長因負責處站行政業務，接獲吳送交的報告後，轉呈時任李姓處長，李認為吳是機場據點，若因公務被吊扣牌照半年，對轄區經營有很大影響，決定支持吳向交通事件裁決處說明經過。

警政署過去曾有行政令函，情治單位使用之偵防車為跟蹤或追捕可疑人車及嫌犯因而超速，經電腦雷達自動照相測速器照相取證舉發，如確因執行偵防任務需求而超速，經機關主管證實出具證明，應可免予處罰。

不過，調查局廉政處接獲檢舉，指吳駕駛自小客車去機場送機，與「偵防任務」有區別，交通事件裁決處撤銷原處分，顯有「特權銷單」之虞，發交北機站偵查。北機站為了清查有無涉及圖利，陸續以證人身分約談桃園處前曾姓秘書長、時任林姓機場站主任說明，本月初持搜索票搜索機場站辦公室，全案偵辦中。

桃園市處機場站設置於機場內部，經常性任務是負責協助蒐報偵查中管制對象入境資料，特別是針對毒販、電信詐欺及共諜案被告，如果辦案單位來不及趕赴機場行蒐，機場站要幫忙跟監，有時還要兼顧局長入出國接待，但包括王俊力在內的多名前任局長，都知道機場站勤務繁重，會特別交代毋需派員接送，但有些處站主管仍會指派據點前往。

機場站另個要務是聯繫移民署、關務署、航警局等司法單位，每天清查可疑走私貨櫃清單，人力吃緊，常常一個人要當三個人用。