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不爽催找工作…台南家暴兒「狠刺4刀」殺父 法院晚間裁定羈押

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不爽催找工作…台南家暴兒「狠刺4刀」殺父 法院晚間裁定羈押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南49歲趙姓男子疑不滿76歲父親逼他找工作，昨下午涉持水果刀刺殺胸、肚部共4刀後，打電話自首，警方據報後通報119，趙父當場死亡，警詢時，他對衝動失手殺了父親深感後悔，今下午被依涉殺人罪嫌移送台南地檢署，檢方複訊後聲押禁見，台南地院晚間召開庭後裁定羈押但未禁見。

台南地院指出，趙男坦承犯行，並有羈押聲請書所載證據可佐，涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大。且趙男所涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，而重罪常伴有逃亡高度可能，依其家庭狀況，面臨重罪訴追，其逃亡避責之疑慮無法完全排除，有相當理由足認有逃亡之虞。

台南地院審酌，趙男所涉犯殺害直系血親尊親屬罪，對於被害法益侵害程度至為嚴重，且對社會秩序造成嚴重危害及權衡被告人身自由私益及防禦權，認對趙男非予羈押，顯難進行追訴，有羈押必要。惟依卷內事證，尚無禁止接見、通信必要。

趙男經警詢後，下午被依涉殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官複訊後，認他涉犯殺人重罪，晚間向台南地院聲請羈押禁見。

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趙男今下午被依涉殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官複訊後認他涉犯殺人重罪聲押禁見，台南地院開庭後裁定羈押，但未禁見。圖／讀者提供
趙男今下午被依涉殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官複訊後認他涉犯殺人重罪聲押禁見，台南地院開庭後裁定羈押，但未禁見。圖／讀者提供

殺人 死亡 台南

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