他涉重傷害致死罪逃亡海外7年 一審遭重判10年

新竹縣呂姓男子2016年12月間因劉友遭許男設局，擄走勒贖百餘萬懷恨，劉等撂人報復讓許「斷手斷腳」，詎料下手過重，將許丟包急診室；呂落網交保後，憂心遭人栽贓逃亡海外，今年初聽聞家變返國就審，桃園地院審結，依共同犯重傷害致人於死罪，判刑10年。

審理時，37歲被告呂理城承認剝奪行動自由及傷害犯行，但否認重傷害致人於死犯行，並以「他與死者許明賓無任何仇恨，案發的2016年12月18日晚間，因遭通緝的友人李承維受劉展驛指示糾眾報復，他與同案已落網的6人赴約，而他只有徒手傷害許等語」來辯稱。

合議庭依據共犯等人供述，被告呂理城有與李宗翰（獲判12年徒刑）等人事先謀議教訓許明賓，而於許男遭拘禁期間，也有參與毆打等行為，且當時在場眾人均有「不可以打頭、175萬買雙手雙腳」的共識，被告呂男確實有重傷害的犯意聯絡與行為分擔，且依許男受有多處嚴重挫傷、撕裂傷、粉碎性骨折及開放性骨折，大量失血等傷勢看來，被告呂男應該知道自己傷害的行為可能造成死亡結果，他還是做了，罪責就會加重。

合議庭說明，檢方原本指控被告呂理城犯下共同殺人罪，但考量攻擊部位主要集中在四肢，並非致命部位；被告之一的黃少維曾對許男施以CPR急救，顯示並非有意致死；主嫌劉展驛指示將許男送醫，顯然有救治意圖，因此變更起訴法條改以重傷害致人於死罪論處。

合議庭審酌，被告呂理城與死者許明賓根本不認識，卻還是參與報復行動，行為方式很殘忍，導致被害人死亡，讓家屬痛失親人，考量呂男在此案角色，僅坦承部分行為，但未與被害人家屬和解，以及被害人之母請求重判等意見，量處適當之刑。

犯罪事實指出，在逃的主嫌劉展驛為報復2016年間遭許明賓設局擄走交付175萬元才獲釋心生怨恨，指示同樣在逃的李承維糾集被告呂理城及李宗翰等7人（共同重傷害致人於死等罪部分，最高法院112年度台上字第836號判決確定）及綽號「臭臭」成年男子安排分工。