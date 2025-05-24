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徐少東吸金22億棄保潛逃疑逃往日本 高院沒收4千萬交保金
三聯集團負責人徐少東吸金22億一審被判刑13年，又涉嫌違反國安法等案遭偵辦中，他卻失聯疑逃往海外遭通緝，上訴中的吸金案4000萬元交保金也因未出庭，警方拘提未到，已由高等法院高雄分院裁定依法沒收。
徐少東本月12日原本應依規定到住所轄區的派出所定期報到卻未現身，遭查出他早在9日就已經留下訣別家書後失聯，警方協尋多日，卻傳出他已經從西部沿海乘漁船偷渡出海，17日更由其兒子向警方證實，徐少東已經逃往日本安頓，還控司法不公。
原本高分院在這個月5日就已對他寄發傳票，要求徐少東13日應赴高分院，針對違反銀行法部分強制處分內容再開庭審理，不過開庭當天，只有徐少東的2名辯護律師現身，徐少東人早在前一天就已經失聯未向警方報到，2名律師也聯繫不上他。
徐少東在吸金案中已經繳交4000萬元交保金代替羈押處分，並被要求限制住居所及定期報到，經開庭未到且發出拘票由警方拘提未果，高分院已裁定沒收他4000萬元交保金，仍可抗告。
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