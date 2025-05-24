約好朋友共赴摩鐵遭拒 新竹男竟把她掐昏...判緩刑

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聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹孫男與女性友人返家途中，因對方拒絕前往汽車旅館，竟強行將她載往旅館並施暴掐頸致其昏厥。新竹地院審理後，依剝奪他人行動自由罪判孫男有期徒刑4月。緩刑2年，須完成2場法治教育課程，並接受保護管束。

判決書指出，2023年12月5日下午，24歲孫男駕車載女性友人曹女返家，途中卻臨時改變行程，堅持前往新竹市某汽車旅館。曹女察覺後拒絕，孫男仍執意開車前往，曹女試圖拉扯方向盤阻止，未果後被強行載至旅館房間停車場。

孫男將車門關閉後，無視曹女要求離開的請求，甚至搶走其手機，再徒手掐住其頸部並摀住嘴巴，導致曹女呼吸困難昏厥。之後雖將她載離現場，仍未立即放人，直至其姐姐介入、家人勸說後，才結束脅持行為。曹女隨即報警並就醫，診斷為雙手臂、胸壁與腿部挫傷等多處傷害。

法官認為，孫男輕率侵害他人自由且造成傷害，依法應予譴責。考量其無前科，犯後也坦承犯行並與被害人和解，最終依剝奪他人行動自由罪判處有期徒刑4月，得易科罰金。緩刑2年，須完成法治教育課程2場，並接受保護管束。

新竹孫男與女性友人返家途中，因對方拒絕前往汽車旅館，竟強行將她載往旅館並施暴掐頸致其昏厥。示意圖／報系資料照片
新竹孫男與女性友人返家途中，因對方拒絕前往汽車旅館，竟強行將她載往旅館並施暴掐頸致其昏厥。示意圖／報系資料照片

汽車旅館 新竹

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