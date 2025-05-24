直播罵前加盟店三字經、垃圾鬼 廖老大侵害名譽判賠2萬

前賽車手廖老大（本名廖志賢）2022年創立「阿娘喂！廖老大」飲料店，全盛時全台逾500間店，其中「觀音新生店」曾被廖開直播點名最難吃，王姓加盟主不滿廖辱罵她三字經、垃圾鬼，求償72萬元；法院以廖老大侵害名譽，但王部分起訴罹於時效，判廖給付王2萬元，可上訴。

王女主張，2022年和廖老大公司加盟後，與陳姓友人共同經營「廖老大連鎖茶坊觀音新生店」，同年7月底營業，廖不滿他們私下與其他加盟主建立群組，就開直播朝其等罵三字經，並指明「觀音新生店」稱「三小」、「洨」及「垃圾鬼」。

王控訴，廖同年8月29日直播數次指名「觀音新生店」稱「最難吃」、「最爛」，但廖從未造訪過，又以「未通過加盟課程考核」、「恐嚇紅茶商」誹謗，還呼籲粉絲「不要去買」、「放給他倒」，在此之前1個月營收可達70萬元，廖老大直播辱罵後開始虧損，至9月8日倒閉，共求償72萬元。

廖老大抗辯稱，王、陳加盟店Ｇoogle評論諸多民眾寫到「被老闆指名難喝」，當時媒體也報導過，其等9月結束營業，隨即於同年10月22日改取名「最難喝的飲料」重新開幕，主張從知悉至提告已罹於2年時效，他直播也沒提及加盟主姓名。

廖老大說，他有親自喝過觀音新生店飲料，也有粉絲告訴他該店難喝，自己試喝加盟店做個人主觀評價，是對可受公評之事所為善意評論，沒有侵害名譽，至於他部分情緒性用詞，多為口頭禪，沒針對特定對象謾罵。

廖還說，就算他有謾罵也是王等挑起爭端後，才被動開直播評論，非反覆、持續恣意謾罵，屬憲法法庭判決稱「失言」或「衝動以致附帶、偶然傷及對方之名譽」，沒有侵害民譽。

台中地院查，廖老大2022年8月29日直播行為，王、陳直至2025年1月8日才提告，已罹於時效；至於廖老大2023年8月5日直播稱「觀音的加盟主」、「那個人垃圾鬼」並辱罵三字經等語，有特定對象。