借2萬還7萬還不夠 女出借帳戶讓高利貸收利息遭判刑

江女因急用向不明人士借高利貸，借2萬還了7萬卻還不夠，因無力償還只好報警。警方追出帳戶名義人為陳女，陳女表示為財務周轉，才提供帳戶放貸。法官認為，陳女雖非放款主導者，卻提供帳戶掩飾不法金流，構成幫助重利罪，判拘役50日。

判決書指出，53歲陳女於2021年6月間，將中國信託銀行帳戶交付給一名陳姓男子，該男子及其同夥即以「阿仁」名義，趁一名江姓女子急需用錢時，於南投市某超商前借出2萬元，並約定每8日支付4500元利息，等同年利率高達260%，首期還預扣2000元手續費與4000元利息，實際僅發放1萬4000元。

江女自借款日起陸續匯入17期利息共7萬500元至陳女帳戶，後因無力償還始報警揭露。警方循線發現，帳戶名義人為陳女，檢方認為其行為助長地下錢莊違法收息，依幫助犯重利罪嫌起訴。

法院審理時，陳女坦承確曾提供帳戶，並辯稱是因為自身財務需求，才提供帳戶向對方繳息。但法官審酌，其提供帳戶與他人收取重利對象一致，且無合理證據證明與自借無關，認定為幫助重利罪。