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酒空男宮廟內飆罵8旬好友 遭猛砍數十刀
新北市張姓男子去年10月持生魚片刀猛砍酒醉黃姓友人數十刀，新北地院日前依殺人未遂罪判刑2年，緩刑5年並賠償6萬元，可上訴。
判決指出，72歲黃姓男子去年10月16日上午酒後來到中和區莊敬路1間宮廟，仗著酒意飆罵89歲張姓男子，張男聽聞後氣憤不已竟持生魚片刀猛砍黃男10多刀，導致黃男雙手、脖子及腹部重傷，當場血流如注倒地，逞凶張男被獲報趕抵的警方當場逮捕。
黃男因頸部穿刺傷及出血性休克、雙側上肢開放性骨折及韌帶血管受傷、腹部穿刺傷，經緊急送醫才順利救回一命。檢警調查，張男當時帶著1把生魚片刀至宮廟找楊姓友人，詢問該把生魚片刀可否用來切羊肉，卻遭酒醉的黃男出言飆罵及嘲諷，一時氣不過才憤而持刀逞凶。
新北地院法官考量張男年事已高且犯後已知所悔悟，事後與黃男調解成立，願賠償6萬元並取得其諒解，日前依殺人未遂罪判刑2年，緩刑5年，仍可上訴。
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