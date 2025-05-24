他誆爺爺留的...上網兜售保育蜂鷹等標本 連同業者都判刑

台中曹姓男子得知南投經營工作室的林姓業者販賣保育類標本，先是在臉書社團發「東方蜂鷹」照片，假藉販賣實則探詢行情，再向林女以5萬元購入「東方蜂鷹、鳳頭蒼鷹，穿山甲」等5個標本；法院以2人助長濫捕風氣，但無前科，依野生動物保育法各判7月、8月，均緩刑2年，可上訴。

檢警調查，林女在南投經營標本工作室，曹發現有賣東方蜂鷹標本，為了得知行情先是在臉書標本買賣、交流的社群發文稱「日據時代！爺爺留下的老鷹標本。完美無缺！想問大家如果轉讓可值多少」，並附上東方蜂鷹照片，以此公開販售。

曹經網友留言得知大約買價後，2023年11月3日再向林女以5萬元購入「東方蜂鷹、大冠鷲、台灣穿山甲、鳳頭蒼鷹，及黃喉貂」等5個保育類野生動物標本。

保七警方獲報，同年11月24日持搜索票到曹男台中的住處查扣5個標本，經送交國立屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定，確認都是保育類野生動物。

檢方訊時，林女坦承犯行，曹否認販賣，辯稱自己發文「想問大家如果轉讓可值多少」，是好奇自己有沒有買貴，沒有要轉賣給網友、不清楚是保育類動物。

檢方查，當時警方發現曹男PO文，喬裝買家以臉書私訊問「看你想賣多少」，曹就回「我想賣2萬8000元」、「這是稀有『保育』的老鷹，難取得！」還強調「蜂鷹！二級保育，完美無缺」，「版主一定發現這是保育動物，禁止販賣」，還約面交時間等語，不採信其辯詞依法起訴。

法院審酌，林女、曹男未經主管機關同意販賣、意圖販賣而展示保育類野生動物產製品，助長濫捕風氣，破壞物種多元，考量僅交易1次，2人均無類似前科。