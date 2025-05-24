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只因牠不停吠叫...台中飼主活活摔死小黑狗 判罰金20萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中劉姓男子飼養1隻小黑狗，但他不思花心力照料、教育犬隻，僅因牠不停吠叫深夜就在工地抓起小狗，並徒手將其活活摔死，有民眾發現通報動保處，再經警方調監視器查獲；法院以劉男身為飼主卻不愛護動物，依違反動物保護法判他拘役40日、併科罰金20萬元，可上訴。

檢警調查，劉男2024年5月10日晚上11點多，在太平區環中東路4段、東英八街的1處工地，他僅因自己養的1隻小黑狗不停吠叫，劉男不知管教、安撫，僅因不耐煩就抓起小狗，並徒手撞摔在地面。

小黑狗遭重摔內出血、當場昏迷，最終傷勢過重死亡，有民眾發現向台中市動物保護防疫處通報，再經轄區太平分局警方調閱現場監視器，這才發現是劉男狠心摔死狗，檢方依違反動物保護法將劉男向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，劉男飼養動物，本應善盡照護義務，卻僅因犬隻不停吠叫，又不控制自己情緒，就摔擲犬隻造成其死亡，顯不尊重動物生命權，所為實有不該。

法院考量，劉男犯後坦承、相關素行，依故意傷害動物，致動物重要器官功能喪失罪，判他拘役40日，併科罰金20萬元，得易科罰金、易服勞役。

示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照
示意圖，非當事犬隻。圖／報系資料照

虐狗 監視器 死亡 動物

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