不滿離婚持斧頭闖民宅劈砍前妻 花蓮恐怖前夫殺人未遂羈押

花蓮一名女子離婚後因李姓前夫不斷騷擾，躲在友人家中，不料李男仍四處尋人，前天發現女子藏身處，持斧頭入屋猛砍，造成女子頭、手多處受傷，警方獲報後成立專案小組，5小時內逮到人，依殺人未遂罪嫌送辦，檢方複訊後聲押獲准。

據了解，34歲李男上月與妻子離婚，兩人間有小額債務糾紛，李也疑似不滿離婚，持續騷擾，女子因此申請保護令，躲在朋友家暫住。

李男22日在路上發現他人駕駛前妻車輛，駕車一路尾隨，下午2時許跟到吉安鄉一處民宅，發現前妻在屋內，不但砸毀車輛，還侵入屋內，看到前妻躺在客廳沙發上，舉起斧頭猛力劈砍。

被害女子嚇到趕快拿棉被裹住全身保護自己，頭、手仍被砍傷，李男逞凶後還想將她拉上車，幸好附近鄰居看到馬上報案，李男才放棄駕車逃逸，被害女子事後送醫治療，沒有生命危險。