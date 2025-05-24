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美籍男子在台車禍致癱瘓 為官司困3年終於能回家曝血淚

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

近來多起重大車禍事故，國人關注台灣交通安全問題。一名美國籍在台教書的男子昨天在擁有177.8萬名成員的美國臉書社團「Dull Men's Club」披露自身慘痛遭遇，他3年前發生車禍，遭闖紅燈的休旅車撞上，造成下半身癱瘓，因為訴訟緣故遭限制出境，終於本月22日期滿，歷經3年進出醫院與照護機構的生活，「我要搭乘頭等艙飛回家」。該篇文章逾3000人按讚，網友紛紛留言祝福、恭喜他終於能回美國。

據了解，該起車禍發生在2022年5月9日上午，林姓男子駕車行經彰化縣鹿港鎮思源路設有閃光號誌交岔路口，未注意閃光紅燈表示「停車再開」，在路口與騎機車的美籍騎士發生碰撞，造成騎士重傷、下肢癱瘓。彰化地院2023年10月依過失傷害致人重傷罪，判處林姓男子有期徒刑6月，得易科罰金。

該名美籍男子在「Dull Men's Club」臉書社團分享他車禍前在幼兒園任教與兒童互動照片，以及車禍後他坐著輪椅、臥床照片，身形明顯消瘦。他因車禍重傷，一度陷入昏迷，造成下半身癱瘓。他表示，過去3年努力復健、打官司；雖然身體情況已恢復到可以旅行的程度，但法院限制出境，直到所有法律程序結束為止。就在本月22日晚上11時59分，秒針跨越午夜時分，「我的官司終於結束了」。「我現在超激動」，他今年58歲，「即將回到美國！我要搭乘頭等艙飛回家」。

台灣關注交通安全的臉書社團「反攻大路」轉分享該名美籍男子的文章，「台灣行人地獄，讓外國人遭受交通事故成為障礙者，最終選擇返鄉的故事」。另有網友找到他18日的文章，指肇事者向他坦承當時要撿起掉在前座下方的打火機，且時速約100公里，沒有注意紅燈。他的脊椎斷了、下半身癱瘓，這輩子再也無法走路。

該名美籍男子表示，之所以留在台灣這麼久，是因為官司進展緩慢，他必須確保高達15萬美元的醫療費能獲得賠償，此外，他在昏迷期間簽證過期，如果在官司結束前離境，恐怕挨罰巨額罰金。而事故發生原因並非肇事者酒駕、毒駕或疲勞駕駛，「這場車禍發生在早上10點，大白天，沒有酒精或毒品因素，單純就是分心造成的」。

一名美國籍男子在台發生車禍，造成下半身癱瘓，上網分享自身遭遇。圖／取自「Dull Men's Club」臉書社團
一名美國籍男子在台發生車禍，造成下半身癱瘓，上網分享自身遭遇。圖／取自「Dull Men's Club」臉書社團

闖紅燈 車禍 行人地獄 美國

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