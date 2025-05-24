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網戀12歲小女友…24小時內床戰3回 挨告判3年半
新北市張姓男子網交年僅12歲少友，進而交往為男女朋友，去年農曆過年期間，帶小女友回租屋處共度春宵，1天內發生3次性行為，少女家屬事後得知報案提告，新北地院日前依對未滿14歲女子性交罪，判刑3年6月，可上訴。
判決指出，25歲張姓男子2023年11月間，透過網路遊戲結識年僅12歲少女，進而交往為男女朋友，2024年2月中在農曆過年期間的周休二日，張男藉機邀請少女至其新北市租屋處一起玩網路線上遊戲，卻在24小時內，三度與少女發生性行為。
少女因連續2天沒回家，引起家屬質疑追問出上情怒報警提告，張男到案後坦承犯行，但強調雙方正在交往中，是你情我願，並無強迫少女。
新北地院考量張男雖未使用暴力、誘拐方式，但對少女身心健全、人格發展造成嚴重影響，且迄今仍未獲少女及家屬諒解，前依對未滿14歲女子性交罪，判刑3年6月，仍可上訴。
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