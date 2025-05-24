網戀12歲小女友…24小時內床戰3回 挨告判3年半

新北市張姓男子網交年僅12歲少友，進而交往為男女朋友，去年農曆過年期間，帶小女友回租屋處共度春宵，1天內發生3次性行為，少女家屬事後得知報案提告，新北地院日前依對未滿14歲女子性交罪，判刑3年6月，可上訴。

判決指出，25歲張姓男子2023年11月間，透過網路遊戲結識年僅12歲少女，進而交往為男女朋友，2024年2月中在農曆過年期間的周休二日，張男藉機邀請少女至其新北市租屋處一起玩網路線上遊戲，卻在24小時內，三度與少女發生性行為。

少女因連續2天沒回家，引起家屬質疑追問出上情怒報警提告，張男到案後坦承犯行，但強調雙方正在交往中，是你情我願，並無強迫少女。