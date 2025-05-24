78歲老翁無照肇事8傷 律師批「把城市當成試煉場」：應依殺人未遂偵辦
78歲邱姓老翁昨天涉嫌無照駕車肇事，造成8人送醫，猶如三峽老翁暴衝撞行人翻版。律師王翼升在Threads社群平台評論該起車禍，他表示，這絕不是單純的交通事故。
王翼升表示，78歲無照老翁，一輩子沒考過駕照，卻能毫無阻礙地在街上疾駛。在台北市區闖紅燈暴衝，橫掃行人、機車、公車，8人倒地。「把別人生命當作無所謂？肇事者在市區中高速飆車，已非一般過失可比」。
王翼升說，除非邱姓老翁有合理原因，否則其行為本質上，是「明知有可能奪人性命，卻依然照幹不誤」；這已經超越過失，是一種「即使撞死人也沒差」的心態。
「他不是誤踩油門，是完全無資格開車，卻還敢開上路，把城市當成試煉場，把人命當成代價」。王翼升表示，刑法所說的「不確定故意」，也就是「明知可能致死仍放任結果發生」。縱使未造成死亡，也應該依刑法第271條「殺人未遂罪」偵辦，不能輕輕放過。這種行為，跟拿著武器衝進人群有什麼不同？靜待調查結果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言