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施暴凌虐兒8年 害兒罹重鬱 狠父起訴

聯合報／ 記者曾健祐余采瀅／台中報導

男子對兒子施暴8年，持鐵鎚毆打、禁食致重鬱，高中時再度驗傷，台中地檢署依妨害未滿18歲之人身心健全罪嫌起訴這名狠心爸爸。記者曾健祐／攝影
男子對兒子施暴8年，持鐵鎚毆打、禁食致重鬱，高中時再度驗傷，台中地檢署依妨害未滿18歲之人身心健全罪嫌起訴這名狠心爸爸。記者曾健祐／攝影
台中1男子與女友生4名小孩，全家6口租屋同住，男子對長子施暴、凌虐長達8年，從9歲小四起，拿衣架、皮帶抽打，甚至揮鐵鎚，還不准吃飯，社工介入安置後改善；5年後受害者高中時又被發現渾身傷，還罹患重鬱症，經中市社會局告發，檢方依妨害未滿18歲之人身心罪嫌起訴這名男子。

社會局表示，該長子2017年至2018年被安置，父親配合親職教育，父子會面時親子互動穩定，返家後追蹤輔導1年，追蹤期間無受暴狀況；直到2022年12月又接獲通報，再次啟動安置。

檢方調查，該男子與女友同居多年，前後生了4個小孩，2人未結婚，也沒辦理認領手續，一家6口同住；男子對大兒子不滿，生活照料缺乏耐心，自他國小四年級起長期揮打、凌虐成傷，幾乎沒帶他就醫，每周4次拿衣架、鐵製木柄、鐵鎚或皮帶毆打，有時則掐脖、命罰跪等暴力對待。

檢方發現，男子還不准大兒子吃飯，讓他只能吃學校營養午餐度日，男童新舊傷遍布，未得到醫療照護，臉部有撕裂傷、腰側腫大、背部疼痛，雙膝瘀青，2017年學校發現他反覆受傷，通報後就醫後緊急安置；後來經評估後男童返家，直到大兒子讀高中時，再度被學校發現，他身上多處受傷並通報，送醫診斷眼瞼、眼周都有撕裂傷。

社工陪同少年就醫，他才吐露自己從小遭受爸爸暴力對待、長年凌虐，醫院甚至診斷罹患複雜性創傷後壓力症候群、重鬱症等。

檢方偵訊時，男子對教養兒子情節避重就輕，多有推託、反覆之詞，還自稱就讀醫學系，對於兒子傷勢、心理狀態則交代不清，其餘3名弟妹證稱看過哥哥被爸爸打。

檢方初期詢問這對父子，經雙方同意進入修復式司法程序，到後期兩人不再出面，未達共識。

檢方依證詞、學校及社會局通報紀錄、醫師診斷證明等，認定男子長期對兒童、少年妨害身心，偵結依妨害未滿18歲之人身心健全罪嫌起訴他。

嬰遭綁繩掛奶嘴 保母涉不當照顧

記者潘奕言／屏東報導

屏東一名單親媽媽在社群平台發文指控，5個月大的兒子遭陳姓保母獨留中家，將奶嘴用繩子掛在耳上以固定在兒子嘴上，屏東縣府社會處調查認為陳姓保母行為屬不當照顧，且今年已有一次違規事項，已列管追蹤，並指派社工調查是否違法。

家暴 受虐兒

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