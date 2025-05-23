高牆鐵窗內遇見「心經」 體佛法師以身說法開示收容人

長期致力於收容人心靈重塑的法務部矯正署桃園監獄，近日邀賢首禪苑的體佛法師到所開講，透過「心經」開示、引導收容人深入思考自心的力量；近百名收容人齊聚聆聽，法師以自身罹患罕見「多發性骨髓瘤」經歷，講述生命無常，卻也蘊含無限可能。

法師坦言，醫生曾斷言他僅剩一年壽命，但十年過去，如今他仍站在講台弘法，並以此激發收容人思考「如何為掌握自己的真心」，明白指出身體的痛苦與限制無法避免，但若能以真心面對，便能超越苦厄，達到內心的自在，勉勵收容人勇敢面對人生逆境。

開示的過程中，法師舉起一面鏡子，象徵人心如鏡，映照萬象而不執著，他強調若對外在影像產生執念，將陷入無盡的煩惱；唯有觀照五蘊皆空，才能解脫苦厄。這正是「心經」傳達的核心教義「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多，時照見五蘊皆空，度一切苦厄。」提醒收容人勿陷於外境迷惘，唯有體悟五蘊皆空，方能超越苦厄，得心自在。

典獄長高千雲當場也鼓勵收容人，即便身處高牆之內，仍能藉由書寫抄經本沉澱心靈，掃除雜念，便能安定身心；會後並代表矯正機關向體佛法師致謝，贈予感謝狀及監獄自營作業產品「有機風味蜜」。