發監日卻找不到人 屏東縣議員郭再添遭通緝

無黨籍屏東縣議員郭再添非法從事兩岸地下匯兌，金額達新台幣1358萬多元，依違反銀行法判有期徒刑4年定讞，預計今天入監，卻找不到人，屏檢依法發布通緝。

屏東地檢署今天表示，20日去送傳票，預計傳今天入監，但住處和服務處都未發現人，傳票無法送達，檢察官開拘票，期限至22日，今天調查員回報拘提無著，因此依法發布通緝。

依判決書，郭再添自民國106年5月起，以自己申辦的銀行帳戶，作為收受台灣地區資金與大陸地區間地下匯兌帳戶，共22次幫7名客戶匯款紀錄，匯兌金額達新台幣1358萬5720元。

一、二審認為郭再添犯行罪證明確，始終否認犯行，且有重利、妨害自由、誣告等前科素行，判決有期徒刑4年，最高法院19日駁回上訴，全案定讞。

現年52歲的郭再添，是屏東縣第4選區縣議員，民國98年首度參選縣議員當選，連任1屆縣議員後，因在東港鎮經營的生技廠惡臭擾鄰，導致後來選舉失利，在民國111年選舉捲土重來再度高票當選。

期間郭再添也爭議不斷，如涉入詐騙集團黑吃黑案，去年遭橋頭地檢署依加重妨害自由等罪起訴、涉接受滲透來源即廣東省台辦機關資助，違規進口藥品及快篩試劑，2年前屏檢依反滲透法等罪嫌起訴。