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提供帳戶給詐團使用 單親媽被判徒刑3月還要賠290萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣呂姓女子把自己與孩子的3張金融卡，連同密碼以「交貨便」寄給詐騙集團使用，林姓男子遭詐290萬元，提起刑事附帶民事訴訟。彰化地院審結，認呂女違反洗錢防制法，判處有期徒刑3月並須賠償林男290萬元。可上訴。

判決書指出，呂女今年6月間寄出她和女兒（未犯案）3張金融卡和密碼，給一名詐團line群組暱稱「陳宇」的成員，詐團取得後，隨即以「假投資」、「假購票」等話術，成功詐騙4人匯款逾590萬元，其中林男分次匯款共計290萬元。

林男不甘受損，對呂女提出刑事附帶民事訴訟，指呂女可預見提供金融帳戶相關資料給陌生人士使用，可能被犯罪集團利用以遂行詐欺犯罪，及可能幫助不相識的人以該帳戶掩飾或隱匿犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，她仍提供帳戶幫助詐欺及洗錢。林男願供擔保，聲請宣告假執行，要求呂女賠償290萬元。

呂女坦承提供帳戶與密碼，可是未親自參與詐騙並辯稱賠償金額過高，已逾她所能負擔，希望和解。

彰化地院法官認為呂女明知提供帳戶可能被用於犯罪仍提供，已構成幫助詐欺與洗錢的不法行為，另審酌她犯後坦承犯行，已與兩名受害者成立調解，因此判處呂女有期徒刑3月，併科罰金2萬元，林男提起的附帶民事訴訟判決，需賠償290萬元。

彰化地方法院判處提供個人帳戶和密碼給詐團使用的呂女有期徒刑3月、罰金2萬元，但林男提供擔保要求的附帶民事訴訟，呂女要全賠290萬元。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處提供個人帳戶和密碼給詐團使用的呂女有期徒刑3月、罰金2萬元，但林男提供擔保要求的附帶民事訴訟，呂女要全賠290萬元。記者簡慧珍／攝影

詐騙集團 密碼

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