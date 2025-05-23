陪侍酒店「男模」兇殘殺女客人丈夫 國民法官判無期徒刑

在男性陪侍酒店擔任陪侍的男子吳禹劭，被控以折疊刀殺害陳姓女客人的李姓丈夫，依殺人罪嫌起訴，由台北地院國民法官法庭審理，合議庭今天依殺人罪判吳無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

同案王新賀因僅涉傷害犯行，由一般法庭審理，不過，審理中王逃匿被通緝，法官裁定王的15萬元保證金沒收。

吳禹劭在「男模會館」擔任陪侍與陳姓女子相識，被害人李姓男子案發時是陳女的配偶。吳2023年11月15日上午4時，應約赴台北市中山區「特蘭斯酒店」4樓包廂陪侍陳女，也與王新賀飲酒、唱歌。

李姓男子輾轉知悉陳女在包廂內與他人同歡，邀集友人一同前往欲將陳女帶離爆衝突，吳禹劭自右後方褲袋內取出隨身攜帶的折疊刀朝李左上臂處捅刺2下，李離開現場，吳禹劭、王新賀仍追打李至5樓大廳。

吳在毆打過程中，情緒愈加憤恨，持折疊刀朝李的胸背處捅刺3次、腿腳部捅刺3次，李因受數次攻擊，在酒店5樓大廳倒地不起，經送往馬偕紀念醫院急救，於同日上午6時42分宣告急救無效死亡。

國民法官法庭審理認為，吳禹劭雖主張自首，但吳於員警到達後雖有交付兇刀，仍與自首要件不符。