快訊

曾是日本旅遊代名詞！天喜旅行社總裁卻從身價40億一夕負債14億

八方雲集旗下品牌急收攤！全台年初20多家 今僅剩個位數

發現消失30年巨鼠！「比貓還大隻」本尊首度曝光 罕見身分科學家嗨翻

王男77歲出獄失親無家可歸 監獄協助重啟人生

中央社／ 台東縣23日電

77歲王男日前從台東東成監獄出獄，早已失去親人的他，出監後無人扶養、無家可歸，身上僅有7萬元，在監獄等單位幫忙下，找到安身地方，重啟人生新頁。

法務部矯正署東成監獄秘書蕭如來今天告訴中央社記者，這個月15日在東城監獄出獄的77歲王姓長輩，因早年就失去所有親人，在監獄服刑9年6個月，出監後無人扶養，也無家可歸。

他說，王姓長輩68歲入監服刑，服滿9年6個月刑期，在獄中勞務存了新台幣7萬餘元，想要靠這些積蓄重啟人生，東成監獄考量王姓長輩的未來充滿不確定性，於是啟動出監轉銜機制，結合結合財團法人台灣更生保護會及新北市政府的資源，幫他找到安身之處，同時爭取一些社福資源，開啟出監後的人生新頁。

東成監獄典獄長吳永琛表示，東成監獄相當重視收容人出監後的社會重建與生活銜接，落實「修復與復歸」的核心理念，這個案例是跨單位通力合作，實現社會安全網的最佳實例，讓高齡處遇政策連結社會支持體系的人性關懷完善整合。

長輩 監獄 人生

延伸閱讀

極地鬥士陳彥博走進雲2監 分享人生故事感動所有收容人

削弱庇護州 聯邦可起訴加州縣級監獄內非法移民

機智監獄生活？10囚犯越獄天才手法曝光 囂張留塗鴉「太容易」

影／悲傷母親節..宜蘭監獄管理員開車撞死機車騎士 命喪黃泉

相關新聞

謊稱代修手機卻變賣 成年人欺負少年被判刑加重二分之一

彰化縣吳姓男子的寵物碰撞賴姓少年的iPhone15 PRO手機，掉落地面受損需送修，吳男佯稱代為送修，卻把手機變賣給手機...

車牌不知所蹤謊報遺失 他犯「未指定犯人誣告罪」判處拘役30日

彰化縣陳姓男子去年開車右轉，未依規定禮讓右轉車而肇事，四個月後把轎車開去當鋪，車牌被偷，他配合當鋪謊報車牌遺失。彰化地方...

莽男酒店逞凶亮折疊刀殺人 國民法官判無期徒刑

李姓男子得知陳姓妻子與男人在酒店，帶人前往理論，並在現場亂噴辣椒水，惹怒妻子友人吳禹劭、王新賀，吳、王持刀及酒瓶將李打死...

母入監指揮2兒偽造文書 企圖翻案不成反害兒子被押

屏東簡姓女子入監後竟指揮其律師及兩個兒子，偽造文書企圖誣陷與她有官司糾紛者，屏東地檢搜索偵查後向法院聲押，簡女及其小兒子...

電玩駭客開發手遊外掛狂賺4百多萬被告 法官親自玩遊戲後判他無罪

一名電玩駭客葉姓男子為賺取利益，盯上手機網路遊戲「三國群英傳M」及「洛汗M」，開發輔助外掛，短短不到一年半就狂賺4百多萬...

京華城案5月初才再開庭 沈慶京今戒護就醫

台北地方法院今年5月6日上午開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉入的京華城開發案弊案，法院提解威京集團主席沈慶京到庭，並傳喚集團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。