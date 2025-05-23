王男77歲出獄失親無家可歸 監獄協助重啟人生
77歲王男日前從台東東成監獄出獄，早已失去親人的他，出監後無人扶養、無家可歸，身上僅有7萬元，在監獄等單位幫忙下，找到安身地方，重啟人生新頁。
法務部矯正署東成監獄秘書蕭如來今天告訴中央社記者，這個月15日在東城監獄出獄的77歲王姓長輩，因早年就失去所有親人，在監獄服刑9年6個月，出監後無人扶養，也無家可歸。
他說，王姓長輩68歲入監服刑，服滿9年6個月刑期，在獄中勞務存了新台幣7萬餘元，想要靠這些積蓄重啟人生，東成監獄考量王姓長輩的未來充滿不確定性，於是啟動出監轉銜機制，結合結合財團法人台灣更生保護會及新北市政府的資源，幫他找到安身之處，同時爭取一些社福資源，開啟出監後的人生新頁。
東成監獄典獄長吳永琛表示，東成監獄相當重視收容人出監後的社會重建與生活銜接，落實「修復與復歸」的核心理念，這個案例是跨單位通力合作，實現社會安全網的最佳實例，讓高齡處遇政策連結社會支持體系的人性關懷完善整合。
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