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謊稱代修手機卻變賣 成年人欺負少年被判刑加重二分之一

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣吳姓男子的寵物碰撞賴姓少年的iPhone15 PRO手機，掉落地面受損需送修，吳男佯稱代為送修，卻把手機變賣給手機行，賴姓少年討不回手機，報警處理。彰化地方法院審結，依吳男成年人故意對少年犯侵占罪，處拘役55日。可上訴。

判決書表示，吳男因對未成年性交案，2021年經台南地方法院判處有期徒刑6月，緩刑兩年，後經撤銷緩刑在去年4月執行完畢，但3月時他家飼養的狗，撞到來訪的賴姓少年手機，經拖拉、碰撞造成手機受損，需要送修。吳男出監後，對賴姓少年佯稱代送維修，未經同意就把手機賣給手機行。

彰化地方法院引用彰檢處刑書，認吳男不知悔改，明知賴姓少年未成年，且無委託出售手機的意思，侵於侵占的犯意加以侵占入己，變賣給詳手機行，經手機聊天記錄截圖等證據，吳男犯兒少福利與權益障法的故意對少年犯侵占罪嫌，且對未滿18歲賴姓少年故意實施犯罪，加重其刑至二分之一。

彰化地方法院依吳男成年人故意對少年犯侵占罪，加重其刑二分之一。聯合報資料照
彰化地方法院依吳男成年人故意對少年犯侵占罪，加重其刑二分之一。聯合報資料照

未成年 侵占

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