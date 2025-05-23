車牌不知所蹤謊報遺失 他犯「未指定犯人誣告罪」判處拘役30日

彰化縣陳姓男子去年開車右轉，未依規定禮讓右轉車而肇事，四個月後把轎車開去當鋪，車牌被偷，他配合當鋪謊報車牌遺失。彰化地方法院審結，車禍犯過失傷害罪，判處陳男拘役40日，謊報遺失車牌犯未指定犯人誣告罪，判處拘役30日。可上訴。

判決書指出，陳男去年元月駕駛小貨車行經鹿港鎮，忽然左轉某大排堤岸道路，造成一名直行機車騎士反應不及，機車車頭撞上小貨車車尾，機車騎士人車倒地，造成前胸壁、左髖部和左膝的挫傷。

陳男五月把轎車開去當鋪借款，因逾期未還款，當鋪把車子拍賣給車商，車商交給不詳人士使用，因找不到使用者，陳男配合當鋪向和美警分局謊報轎車放伸港鄉某停車場停放5天期間車牌遺失，以取得報案證明單向彰化監理站辦理停駛，後被警方查出謊報。