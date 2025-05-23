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車牌不知所蹤謊報遺失 他犯「未指定犯人誣告罪」判處拘役30日

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子去年開車右轉，未依規定禮讓右轉車而肇事，四個月後把轎車開去當鋪，車牌被偷，他配合當鋪謊報車牌遺失。彰化地方法院審結，車禍犯過失傷害罪，判處陳男拘役40日，謊報遺失車牌犯未指定犯人誣告罪，判處拘役30日。可上訴。

判決書指出，陳男去年元月駕駛小貨車行經鹿港鎮，忽然左轉某大排堤岸道路，造成一名直行機車騎士反應不及，機車車頭撞上小貨車車尾，機車騎士人車倒地，造成前胸壁、左髖部和左膝的挫傷。

陳男五月把轎車開去當鋪借款，因逾期未還款，當鋪把車子拍賣給車商，車商交給不詳人士使用，因找不到使用者，陳男配合當鋪向和美警分局謊報轎車放伸港鄉某停車場停放5天期間車牌遺失，以取得報案證明單向彰化監理站辦理停駛，後被警方查出謊報。

彰化地院認為，陳男坦承肇事但未與機車騎士達成和解，另向警方謊報車牌遺失，未指定犯人而為誣告，使國家機關無端發偵查，耗費訴訟資源，因兩罪的犯罪時間相隔數月、行為態樣不同，侵害法益不同，考量被告整體犯行之應罰適當性，定應執行刑如主文所示。

彰化地方法院判處謊報車牌遺失的陳男拘役30天，可易科罰金。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處謊報車牌遺失的陳男拘役30天，可易科罰金。記者簡慧珍／攝影

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