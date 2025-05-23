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莽男酒店逞凶亮折疊刀殺人 國民法官判無期徒刑
李姓男子得知陳姓妻子與男人在酒店，帶人前往理論，並在現場亂噴辣椒水，惹怒妻子友人吳禹劭、王新賀，吳、王持刀及酒瓶將李打死，吳依殺人罪起訴、王被訴傷害，台北地院國民法官法庭審理，合議庭今天判吳無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。
同案王新賀因僅涉傷害犯行，由一般刑事法庭審理，不過，審理中王逃匿被通緝，法官裁定王的15萬元保證金沒收。
檢方指控，2023年11月15日凌晨，陳女與27歲的王新賀、21歲吳禹劭到台北市中山區「特蘭斯」酒店801包廂內飲酒唱歌，陳女的丈夫李姓男子恰巧也在另間包廂，李得知妻子找男人到包廂狂歡，帶人前往妻子所在的包廂理論。
李男想要把妻子帶離包廂時，雙方人馬在包廂中爭執衝突，過程中，李帶的人中有1名林姓男子突朝包廂裡噴辣椒水，引起包廂裡王新賀、吳禹劭的不滿，吳拿出折疊刀刺傷李男的胸口，王也持酒瓶攻擊李男，李男見狀逃離包廂，想到酒店的5樓躲避。
李在逃跑過程中，已遭吳禹劭以刀劃傷左手臂，但吳禹劭、王新賀仍不罷休，繼續追擊，王拿著酒瓶毆打李的頭部及全身，吳也徒手毆打李，一陣混亂中，吳禹劭再拿折疊刀刺擊李的胸口及全身各處，李受傷倒地不起，經送醫急救仍不治。
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