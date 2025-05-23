快訊

曾是日本旅遊代名詞！天喜旅行社總裁卻從身價40億一夕負債14億

八方雲集旗下品牌急收攤！全台年初20多家 今僅剩個位數

發現消失30年巨鼠！「比貓還大隻」本尊首度曝光 罕見身分科學家嗨翻

聽新聞
0:00 / 0:00

莽男酒店逞凶亮折疊刀殺人 國民法官判無期徒刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

李姓男子得知陳姓妻子與男人在酒店，帶人前往理論，並在現場亂噴辣椒水，惹怒妻子友人吳禹劭、王新賀，吳、王持刀及酒瓶將李打死，吳依殺人罪起訴、王被訴傷害，台北地院國民法官法庭審理，合議庭今天判吳無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

同案王新賀因僅涉傷害犯行，由一般刑事法庭審理，不過，審理中王逃匿被通緝，法官裁定王的15萬元保證金沒收。

檢方指控，2023年11月15日凌晨，陳女與27歲的王新賀、21歲吳禹劭到台北市中山區「特蘭斯」酒店801包廂內飲酒唱歌，陳女的丈夫李姓男子恰巧也在另間包廂，李得知妻子找男人到包廂狂歡，帶人前往妻子所在的包廂理論。

李男想要把妻子帶離包廂時，雙方人馬在包廂中爭執衝突，過程中，李帶的人中有1名林姓男子突朝包廂裡噴辣椒水，引起包廂裡王新賀、吳禹劭的不滿，吳拿出折疊刀刺傷李男的胸口，王也持酒瓶攻擊李男，李男見狀逃離包廂，想到酒店的5樓躲避。

李在逃跑過程中，已遭吳禹劭以刀劃傷左手臂，但吳禹劭、王新賀仍不罷休，繼續追擊，王拿著酒瓶毆打李的頭部及全身，吳也徒手毆打李，一陣混亂中，吳禹劭再拿折疊刀刺擊李的胸口及全身各處，李受傷倒地不起，經送醫急救仍不治。

台北地方法院國民法官法庭。聯合報系資料照
台北地方法院國民法官法庭。聯合報系資料照

酒店 辣椒水 無期徒刑 妻子 國民法官

延伸閱讀

高雄男酒後失控狂刺友人55刀奪命 國民法官判無期徒刑

彰化芭樂公主情殺案 凶嫌無期徒刑、助手「一原因」只判3年6月

實質廢死死囚恐續命 藍委提案無期徒刑可「不得假釋」

彰化「芭樂公主」情殺案 國民法官法庭今判主嫌無期徒刑

相關新聞

謊稱代修手機卻變賣 成年人欺負少年被判刑加重二分之一

彰化縣吳姓男子的寵物碰撞賴姓少年的iPhone15 PRO手機，掉落地面受損需送修，吳男佯稱代為送修，卻把手機變賣給手機...

車牌不知所蹤謊報遺失 他犯「未指定犯人誣告罪」判處拘役30日

彰化縣陳姓男子去年開車右轉，未依規定禮讓右轉車而肇事，四個月後把轎車開去當鋪，車牌被偷，他配合當鋪謊報車牌遺失。彰化地方...

莽男酒店逞凶亮折疊刀殺人 國民法官判無期徒刑

李姓男子得知陳姓妻子與男人在酒店，帶人前往理論，並在現場亂噴辣椒水，惹怒妻子友人吳禹劭、王新賀，吳、王持刀及酒瓶將李打死...

母入監指揮2兒偽造文書 企圖翻案不成反害兒子被押

屏東簡姓女子入監後竟指揮其律師及兩個兒子，偽造文書企圖誣陷與她有官司糾紛者，屏東地檢搜索偵查後向法院聲押，簡女及其小兒子...

電玩駭客開發手遊外掛狂賺4百多萬被告 法官親自玩遊戲後判他無罪

一名電玩駭客葉姓男子為賺取利益，盯上手機網路遊戲「三國群英傳M」及「洛汗M」，開發輔助外掛，短短不到一年半就狂賺4百多萬...

京華城案5月初才再開庭 沈慶京今戒護就醫

台北地方法院今年5月6日上午開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉入的京華城開發案弊案，法院提解威京集團主席沈慶京到庭，並傳喚集團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。