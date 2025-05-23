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母入監指揮2兒偽造文書 企圖翻案不成反害兒子被押

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東簡姓女子入監後竟指揮其律師及兩個兒子，偽造文書企圖誣陷與她有官司糾紛者，屏東地檢搜索偵查後向法院聲押，簡女及其小兒子羈押禁見；大兒子5萬元交保；黃姓律師8萬元交保，並限制出境、出海。為一己私心害兒子也被押，得不償失。

簡女先前因誣告、詐欺等案件，經屏東地檢署提起公訴，判決確定後於2022年11月入監服刑。服刑期間簡女意圖報復，並誤導監察機關及法院判斷，竟撰寫虛構的「真相書信」，捏造之前與她有官司糾紛的3人向司法人員行賄情節。

簡女再藉由黃姓律師，在獄中律師接見機會轉交「真相書信」及指示紙條，再由律師轉交其2名兒子，其再偽刻3人的印章及指模印章蓋印在「真相書信」上，律師再轉交在監獄中的簡女，由簡女送達監察機關、法院等單位，進行告發或聲請再審。

屏地檢獲報後至簡女服刑的監所，兩名兒子的住處，及黃姓律師辦公處所等處搜索，扣得「真相書信」等不實文件、指紋印章（指模印）及印章188枚。

檢方訊後黃姓律師以8萬元交保，並限制出境、出海；簡女及兩名兒子涉犯貪汙治罪條例誣告罪、刑法行使偽造私文書罪及偽造印章、署押等罪嫌，涉嫌重大，且有滅證及串證之虞，向法院聲請羈押禁見。屏東地院法官21日裁准簡女及其小兒子羈押禁見，大兒子則以5萬元交保。

屏東地檢署外觀。聯合報系資料照
屏東地檢署外觀。聯合報系資料照

律師 印章

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