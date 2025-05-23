母入監指揮2兒偽造文書 企圖翻案不成反害兒子被押
屏東簡姓女子入監後竟指揮其律師及兩個兒子，偽造文書企圖誣陷與她有官司糾紛者，屏東地檢搜索偵查後向法院聲押，簡女及其小兒子羈押禁見；大兒子5萬元交保；黃姓律師8萬元交保，並限制出境、出海。為一己私心害兒子也被押，得不償失。
簡女先前因誣告、詐欺等案件，經屏東地檢署提起公訴，判決確定後於2022年11月入監服刑。服刑期間簡女意圖報復，並誤導監察機關及法院判斷，竟撰寫虛構的「真相書信」，捏造之前與她有官司糾紛的3人向司法人員行賄情節。
簡女再藉由黃姓律師，在獄中律師接見機會轉交「真相書信」及指示紙條，再由律師轉交其2名兒子，其再偽刻3人的印章及指模印章蓋印在「真相書信」上，律師再轉交在監獄中的簡女，由簡女送達監察機關、法院等單位，進行告發或聲請再審。
屏地檢獲報後至簡女服刑的監所，兩名兒子的住處，及黃姓律師辦公處所等處搜索，扣得「真相書信」等不實文件、指紋印章（指模印）及印章188枚。
檢方訊後黃姓律師以8萬元交保，並限制出境、出海；簡女及兩名兒子涉犯貪汙治罪條例誣告罪、刑法行使偽造私文書罪及偽造印章、署押等罪嫌，涉嫌重大，且有滅證及串證之虞，向法院聲請羈押禁見。屏東地院法官21日裁准簡女及其小兒子羈押禁見，大兒子則以5萬元交保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言