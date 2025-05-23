顧立雄出席軍法三策發表會 指面對統戰軍事審判要重新「開機」

賴清德總統3月13日主持國安高層會議，提出5大國安統戰威脅及17項因應策略，國防部部長顧立雄今出席最高檢察署與國防部法律事務司舉辦的「軍法三策」新書發表會，他表示，近年來國際局勢日趨嚴峻，面臨的安全挑戰日益複雜，要重新對軍事審判「開機」。

今天發表的軍法三策包括「軍法法令彙編」、「軍法案件偵查彙編」與「軍法案例宣導彙編」，顧立雄希望藉由具體個案，提供對話平台，深化檢方與軍方在軍事案件、嚴肅軍紀議題上的認知。

顧立雄表示，國軍是守護國家的第一道防線，日夜不敢鬆懈，過去幾年軍法隨體制改革而面臨全新挑戰，為讓司法了解部隊的任務特性與紀律要求，是亟需回應的課題。

顧立雄說，希望新書能成為協助司法機關辦理軍事案件的參考，也協助部隊官兵提升法治觀念與意識。他在會中也感謝法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗的指導與遠見，讓書籍順利付梓，是軍紀與國安的里程碑。