電玩駭客開發手遊外掛狂賺4百多萬被告 法官親自玩遊戲後判他無罪

一名電玩駭客葉姓男子為賺取利益，盯上手機網路遊戲「三國群英傳M」及「洛汗M」，開發輔助外掛，短短不到一年半就狂賺4百多萬元，遭遊戲廠商發現並提告違反著作權，不過法官實際開外掛玩遊戲，卻認為葉男沒有違反，因此判他無罪。

判決書指出，葉男2019年10月起架設遊戲外掛網站，提供自行撰寫的手遊外掛，讓「三國群英傳M」、「洛汗M」玩家能夠付費訂閱使用，玩家只需到蝦皮，依照1個月、3個月或半年期分別付費300到6600元，就能訂閱外掛使用。

遊戲廠商發現後自行蒐證，打開遊戲及外掛後，畫面中會出現「三國群英傳M」、「ROHAN M」等字樣，認為葉男開發的外掛擅自重製使用到遊戲的美術著作，侵害遊戲廠商的著作權。

葉男辯稱沒有侵害著作權，因為執行外掛後遊戲中彈出的對話框，雖然出現「三國群英傳M」的圖示，但葉男稱那並非他寫入的外掛部分，而是遊戲系統本身自帶的圖示，所以並沒有使用到遊戲廠商的美術著作。

法官開庭後直接親自實際玩遊戲，並且啟動葉男開發的外掛，發現若是搭配遊戲啟動，確實會出現圖示，但若只是單獨啟動外掛，就不會出現遊戲圖示，經查發現是因為遊戲模擬器系統設計「超級使用者權限」所致，並非葉男所為。

法官也找來實際玩家作為證人，玩家也證實若單獨使用外掛，並不會出現遊戲的美術圖，而外掛本身的圖示是「水滴」圖案。