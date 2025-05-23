快訊

台鐵旅客施暴頻傳 研擬員工配置辣椒水、1情況強制下車

哈佛禁收國際生有何後果？研究所首當其衝 教授憂：學校恐不復存在

聽新聞
0:00 / 0:00

電玩駭客開發手遊外掛狂賺4百多萬被告 法官親自玩遊戲後判他無罪

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

一名電玩駭客葉姓男子為賺取利益，盯上手機網路遊戲「三國群英傳M」及「洛汗M」，開發輔助外掛，短短不到一年半就狂賺4百多萬元，遭遊戲廠商發現並提告違反著作權，不過法官實際開外掛玩遊戲，卻認為葉男沒有違反，因此判他無罪。

判決書指出，葉男2019年10月起架設遊戲外掛網站，提供自行撰寫的手遊外掛，讓「三國群英傳M」、「洛汗M」玩家能夠付費訂閱使用，玩家只需到蝦皮，依照1個月、3個月或半年期分別付費300到6600元，就能訂閱外掛使用。

遊戲廠商發現後自行蒐證，打開遊戲及外掛後，畫面中會出現「三國群英傳M」、「ROHAN M」等字樣，認為葉男開發的外掛擅自重製使用到遊戲的美術著作，侵害遊戲廠商的著作權。

葉男辯稱沒有侵害著作權，因為執行外掛後遊戲中彈出的對話框，雖然出現「三國群英傳M」的圖示，但葉男稱那並非他寫入的外掛部分，而是遊戲系統本身自帶的圖示，所以並沒有使用到遊戲廠商的美術著作。

法官開庭後直接親自實際玩遊戲，並且啟動葉男開發的外掛，發現若是搭配遊戲啟動，確實會出現圖示，但若只是單獨啟動外掛，就不會出現遊戲圖示，經查發現是因為遊戲模擬器系統設計「超級使用者權限」所致，並非葉男所為。

法官也找來實際玩家作為證人，玩家也證實若單獨使用外掛，並不會出現遊戲的美術圖，而外掛本身的圖示是「水滴」圖案。

法官以此判斷，沒有證據表明葉男有使用到遊戲美術著作侵害遊戲廠商的著作權，因此判葉男無罪。

高雄地方法院。記者巫鴻瑋／攝影
高雄地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

外掛 三國

延伸閱讀

駭客已滲透美國！美前官員曝：大陸正對美發動史上最大間諜戰

谷歌示警：襲英國零售商駭客正瞄準美國商家

房屋仲介業務涉以外掛侵入公司資料庫 新北檢起訴

繪畫名家與陶瓷的美麗相遇 鶯歌陶博館開展美術風景

相關新聞

京華城案5月初才再開庭 沈慶京今戒護就醫

台北地方法院今年5月6日上午開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉入的京華城開發案弊案，法院提解威京集團主席沈慶京到庭，並傳喚集團...

電玩駭客開發手遊外掛狂賺4百多萬被告 法官親自玩遊戲後判他無罪

一名電玩駭客葉姓男子為賺取利益，盯上手機網路遊戲「三國群英傳M」及「洛汗M」，開發輔助外掛，短短不到一年半就狂賺4百多萬...

國民黨前中常委幫郭台銘連署判3年確定 檢方啟動防逃機制

國民黨前中常委范成連與新埔鎮民代表會主席王增基收購鴻海創辦人郭台銘參選總統的連署書，最高法院依違反總統副總統選舉罷免法交...

「小草」北所外靜坐遭民眾辱罵騷擾 新北警送辦4嫌

民眾黨表示，「小草」們昨天晚間在台北看守所對面靜坐聲援民眾黨前主席柯文哲時，遭民眾辱罵騷擾。警方今天指出，據報將4名涉案...

喝「工地調酒」惹禍！高雄男酒駕蛇行 一歪撞傷路旁男女

高雄市鹽埕區昨晚發生酒駕肇事意外，一名62歲張姓男子喝了號稱「工地調酒」，混有「保利達」的飲品後仍駕車上路，行經必信街竟...

近5年帳戶支出超過8億元！ 台南屠牛大戶欠稅360萬遭管收

台南林姓女子以屠宰及販售牛肉為業，滯欠所得稅及獨資經營商號滯欠健保費、勞工退休金計達360萬多元，經國稅局新化稽徵所等移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。