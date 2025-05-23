國民黨前中常委幫郭台銘連署判3年確定 檢方啟動防逃機制

國民黨前中常委范成連與新埔鎮民代表會主席王增基收購鴻海創辦人郭台銘參選總統的連署書，最高法院依違反總統副總統選舉罷免法交付賄賂罪，判范有期徒刑3年，併科罰金300萬元，褫奪公權6年確定。法院通知檢方啟動防逃機制。

同案，王增基同罪判有期徒刑10月，併科罰金90萬元，緩刑3年，向公庫支付300萬元，褫奪公權4年確定。

范成連現已遭開除黨籍。2023年9月4日，他前往新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟參與「義民節祭祀大典」，與王增基等人共同為宣布為郭台銘站台，並全權處理新竹地區連署工作，2023年10月4日2人在新竹收購郭台銘、賴佩霞連署書，備妥現金用以辦理連署事宜。

台灣高等法院審理認為，范成連、王增基所為已對總統副總統候選人連署作業的公正性造成一定程度之危害，不過，郭台銘、賴佩霞最終並未登記參選，危害程度相對較低，仍應予相當程度非難。

高院認為，王增基始終自白犯行，范成連偵查及原審中否認犯罪，但二審時自白犯行，判范有期徒刑3年，併科罰金300萬元，褫奪公權6年，判王判刑10月，併科罰金90萬元，緩刑3年，向公庫支付300萬元，褫奪公權4年，刑度由最高法院駁回上訴確定。

范成連曾擔任國民黨中常委，且為世界客屬總會理事長、大陸京明光電照明集團董事長。范得知郭台銘與賴佩霞有意參選第16任總統、副總統，且中央選舉委員會受理連署期間為2023年9月19日起至同年11月2日止，連署門檻為選舉人總數1.5％、28萬9667人，趁參與新埔鎮褒忠亭義民廟「義民節祭祀大典」，與王增基等人為郭台銘站台，並全權處理新竹地區的連署工作。

范與王計畫在新竹收購郭台銘連署書，並備妥現金來辦，范到王經營的加油站，要求王以每份400元的對價募集連署書。范交付240萬元給王作為賄賂使用，並提供空白連署書、連署原子筆、手電筒等贈品，最後募得3510份連署書。