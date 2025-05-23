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喝「工地調酒」惹禍！高雄男酒駕蛇行 一歪撞傷路旁男女
高雄市鹽埕區昨晚發生酒駕肇事意外，一名62歲張姓男子喝了號稱「工地調酒」，混有「保利達」的飲品後仍駕車上路，行經必信街竟在巷弄內蛇行，雖然車速不快，且頻踩煞車，還突然偏移車頭朝著路旁站著的一對年輕男女撞去，遭警方獲報到場逮捕，依公共危險罪嫌送辦。
據了解，這名張姓男子昨晚9時許喝含酒精成分的飲品後，仍執意駕車，自以為開在小巷弄不會遇到員警攔檢，卻低估酒精作用，導致他一路開車不易控制方向盤，甚至因視線模糊，無法看清楚車前狀況，竟直接朝站在路旁的男女撞過去。
事發當下，張男在巷弄內行車未控制好方向盤，先是轉彎時險些撞上路旁停放的車輛，他才剛勉強將車輛回正，又迎面要駛向對向迎面而來的機車，張男因此又右偏車頭，沒想到竟直接朝站在右側的2名年約20歲的路人撞了上去，造成被撞的2人倒地、手腳擦挫傷。
張男自稱只有喝飲料、沒有喝酒，只是未注意車前狀況，但經員警到場酒測，發現他身上有酒味且酒測值超標，張男才坦承喝了摻有「保利達」的飲料，立即就被逮捕帶回五福四路派出所偵辦。鹽埕警分局表示，張男酒後駕車致傷，將依涉公共危險罪嫌移送。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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