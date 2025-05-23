「小草」北所外靜坐遭民眾辱罵騷擾 新北警送辦4嫌
民眾黨表示，「小草」們昨天晚間在台北看守所對面靜坐聲援民眾黨前主席柯文哲時，遭民眾辱罵騷擾。警方今天指出，據報將4名涉案男子帶回，詢問後移送新北地檢署偵辦。
民眾黨新北市黨部今天凌晨發布聲明表示，支持群眾「小草」們22日晚間8時30分許靜坐在台北看守所對面時，遭到數名民眾不斷辱罵髒話，甚至作勢欲動手攻擊。
聲明指出，在場的市黨部幹部立即報警，民眾黨新北市議員陳世軒也聯繫警方瞭解事發經過，並請警方協助避免民眾繼續滋事。
市黨部表示，「小草」們去年9月以來持續在北所前靜坐，以理性、溫和方式聲援柯文哲，從未主動與他人發生衝突。昨晚的騷擾與挑釁，「小草」們自制並未被激怒。呼籲外界尊重每名表達意見的公民，民主社會多元聲音應受到保障。
土城警分局指出，據報後趕抵現場，現場有4名男子涉與靜坐的民眾有口頭糾紛、滋事。警分局依規定受理，並依恐嚇罪嫌詢問後，4名男子被移送檢方偵辦，以維護社會秩序穩定及自由言論表述。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言