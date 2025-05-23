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「小草」北所外靜坐遭民眾辱罵騷擾 新北警送辦4嫌

中央社／ 新北23日電

民眾黨主席柯文哲死忠的「小草」。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲死忠的「小草」。圖／聯合報系資料照片
民眾黨表示，「小草」們昨天晚間在台北看守所對面靜坐聲援民眾黨前主席柯文哲時，遭民眾辱罵騷擾。警方今天指出，據報將4名涉案男子帶回，詢問後移送新北地檢署偵辦。

民眾黨新北市黨部今天凌晨發布聲明表示，支持群眾「小草」們22日晚間8時30分許靜坐在台北看守所對面時，遭到數名民眾不斷辱罵髒話，甚至作勢欲動手攻擊。

聲明指出，在場的市黨部幹部立即報警，民眾黨新北市議員陳世軒也聯繫警方瞭解事發經過，並請警方協助避免民眾繼續滋事。

市黨部表示，「小草」們去年9月以來持續在北所前靜坐，以理性、溫和方式聲援柯文哲，從未主動與他人發生衝突。昨晚的騷擾與挑釁，「小草」們自制並未被激怒。呼籲外界尊重每名表達意見的公民，民主社會多元聲音應受到保障。

土城警分局指出，據報後趕抵現場，現場有4名男子涉與靜坐的民眾有口頭糾紛、滋事。警分局依規定受理，並依恐嚇罪嫌詢問後，4名男子被移送檢方偵辦，以維護社會秩序穩定及自由言論表述。

靜坐 民眾黨

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