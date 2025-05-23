近5年帳戶支出超過8億元！ 台南屠牛大戶欠稅360萬遭管收

台南林姓女子以屠宰及販售牛肉為業，滯欠所得稅及獨資經營商號滯欠健保費、勞工退休金計達360萬多元，經國稅局新化稽徵所等移送強制執行，行政執行署台南分署追出她近5年帳戶支出高達8億多元，認她故意不履行，昨晚向法院聲請管收獲准。

據統計，48歲林女滯欠107、108及111年度綜合所得稅金額為357萬9207元，此外，她獨資經營商號滯欠113年度全民健康保險費及113、114年度勞工退休金費用合計2萬3436元，總尚欠金額360萬2643元。

行政執行官調查發現，林女以屠宰業及販售牛肉為業，自2020年至2025年間帳戶支出金額高達8億多元，卻未清償滯欠稅費。同時，她以自己名義或借用家人及員工名義向銀行借款金額合計4千多萬元，並於欠稅後，將銀行借款清償完畢，也未清償所欠稅費等情事。

台南分署昨上午將林女拘提到場，她也聯繫家人，請家人協助處理，迄今尚未協商如何處理欠稅事宜。