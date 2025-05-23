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獨／台中狠父虐兒國小到高中「不給吃飯毒打8年」少年竟患重鬱

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獨／台中狠父虐兒國小到高中「不給吃飯毒打8年」少年竟患重鬱

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名爸爸和女友生了4名小孩，1家6口同居租屋處，但他對大兒子施暴、凌虐長達8年，自國小起頻繁拿衣架、皮帶抽打甚至揮鐵鎚，或不准吃飯讓他只靠學校營養午餐度日，社工介入更驚覺孩子小小年紀竟罹患重鬱症，檢方依妨害未滿18歲之人身心罪嫌起訴這名爸爸。

檢方查，男子和女友同居多年，前後生了4個小孩，但2人並未結婚也沒對孩子辦理認領手續，一家6口同住。

但男子對大兒子不滿，生活照料也缺乏耐心，自他國小4年級9歲起就長期揮打、凌虐成傷，卻幾乎沒帶他就醫過，甚至會以每周4次頻率拿衣架、鐵製木柄、鐵鎚或皮帶毆打，有時則掐脖、命罰跪等暴力對待。

檢方還發現，男子還會不准大兒子吃飯，讓他只能吃學校營養午餐度日，男童當時新舊傷遍布又沒得到醫療照護，包括臉部有撕裂傷、腰側腫大、背部疼痛，雙膝也有瘀青，直到2017年學校發現他反覆受傷，通報後就醫經台中市社會局緊急安置。

安置一段時間經評估後男童返家，未料生父繼續對孩子施暴，直到2022年大兒子讀高中時，再度被學校發現他身上多處受傷並通報，送醫診斷眼瞼、眼周都有撕裂傷。

當時社工陪同少年就醫，他才吐露自己從小就遭受爸爸暴力對待、長年凌虐，醫院甚至診斷出他罹患複雜性創傷後壓力症候群、重鬱症等。

檢方訊時，男子對教養兒子情節避重就輕，多有推託、反覆之詞，還曾自稱就讀醫學系，但對於兒子傷勢、心理狀況則交代不清，其餘3名弟妹則證稱看過哥哥被爸爸打。

檢方初期也詢問生父、兒子意見，經雙方同意進入修復式司法程序，也確實見面對話幾次，未料到後期時2人就不再出面而未達共識。

檢方除依證詞、學校及社會局通報紀錄，及醫師相關診斷證明等，認定男子長期對兒童、少年妨害身心，偵結依妨害未滿18歲之人身心健全罪嫌起訴他。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中地檢署依妨害未滿18歲之人身心健全罪嫌起訴這名狠心爸爸。記者曾健祐／攝影
台中地檢署依妨害未滿18歲之人身心健全罪嫌起訴這名狠心爸爸。記者曾健祐／攝影

複雜性創傷後壓力症候群 爸爸 營養午餐 家暴

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