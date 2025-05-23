打鐵健身房接連倒閉！受害者組自救會、董事谷阿莫喊冤

連鎖健身房「打鐵健身」（FORGE FITNESS）由呂宇晟創立，在北部原本共8間分店，由百萬YouTuber谷阿莫擔任執行董事，也曾找來知名節目主持人蔡尚樺當行銷長。但2025年陸續有3間店歇業，先是1月27日松山店，再來3月31日南港店，到最近的台中南屯店5月6日傳出惡性倒閉。

打鐵健身房倒閉爭議燒向谷阿莫 自救會要求出來面對

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，「健身房倒閉」近三日（2025/05/19~2025/5/21）的網路熱門關鍵字中，出現「谷阿莫、呂宇晟、吳佩芸、自救會、停業、南屯店」等字詞。

打鐵健身房台中南屯店於2024年11月開幕，未料卻在2025年5月無預警關門，在未通知會員情況下即停業。目前已有90多名受害者組成自救會，擔心拿不回約200萬元會費。自救會5月21日在台中市議員吳佩芸陪同下，到南屯店要求業者谷阿莫、呂宇晟出來面對。對此，谷阿莫昨（21）日深夜發布影片回覆，強調自己只是投資人，並非實際負責人，並表示自己出資新台幣1000萬元，僅佔比公司20％股份，「比Andy老師25％還少！」

全真瑜珈健身忠孝旗艦館 經營20年宣布熄燈

此外，進軍台灣20年的新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，近日也發出聲明，位在信義區的忠孝旗艦館將於6月20日租約期滿後結束營業，已在鄰近地區尋找新的地點中，有網友表示，「我是創館會員，入會20年了，在忠孝運動那麼久，真的很不捨」。

全真瑜珈健身目前全台共有14間分店，從瑜珈專業會館逐步加入健身元素，提供瑜珈課程及重訓、有氧器材，2015年達成全台會員6萬名的目標，是台灣最大的連鎖瑜珈會館，其中忠孝旗艦館佔地超過780坪，擁有瑜珈、飛輪以及皮拉提斯教室。

FB／TRUE YOGA FITNESS 全真瑜珈健身

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年5月19日至2025年5月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『健身房倒閉』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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