電商平台SHOPLINE疑陸資收購 前總經理60萬元交保
知名電商平台SHOPLINE（商線科技），被檢舉由大陸歡聚集團旗下YY公司收購，從外資變陸資，且未經許可在台營運，涉違反兩岸人民關係條例；調查局昨天搜索商線科技等14處地點，約談8名主管到案，台北地檢署今凌晨命前經理葉力維60萬元、資安長李彥民20萬元交保。
同案約談商線科技研發主管丁上倫、人事主管王玉如、葉力維特助劉嘉妤、許閎鈞、郭荏妤均以10萬元交保；雲端主管莊育棋證人訊後請回。
葉力維交保後由女同事陪同快步離去，但2人一時心急竟跳上媒體採訪車，直到駕駛告知「坐錯車」才趕緊下車，隨即小跑步搭上後方等待的車輛離開。
據了解，葉力維（Lewei）是電商知名人物，船產管理出身的他，畢業後進入資策會擔任研發工作，擁有產業分析、專案管理技能，曾任SHOPLINE台灣區總經理與產品總監，手下有上百名員工。
綠界科技今年1月發聲明指出，在進行客戶盡責調查時，發現商線科技已從外資變成陸資，商線公司2022年被新加坡商JOYY公司（YY公司）投資，YY公司為大陸歡聚集團。因企圖掩飾資金來源，不受經濟部投審司監管，宣布雙方終止合作。
商線科技台灣團隊當時發聲明回應，SHOPLINE是全球智慧開店平台，總部位於新加坡，主要投資人JOYY亦為美國NASDAQ上市的新加坡總部公司。此外，SHOPLINE在台灣的核心營運與服務，皆由台灣團隊提供，業務運作皆符合台灣法律規範，綠界發布的新聞稿並非屬實。
據了解，SHOPLINE主管與員工都相當年輕，學歷也相當不錯，該公司提供全方位的零售解決方案，包括網路開店、跨境電商、社群購物等，並不斷優化社群電商和POS（銷售時點情報）系統服務。業內人士推測，由於該公司推出自家金物流系統，能一站式完整處理帳務支付服務，可能因為這點遭對手檢舉。
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