樺晟電子董座簽假契約A千萬公款 財務經理40萬元交保

股票遭停止買賣樺晟電子魏姓董事長，被控利用簽訂假契約出帳手法，挪用上千萬元公司資金，調查局新北市調查處昨天搜索樺晟及魏男住處等地，約談財務經理張秉均、董事長秘書蕭小瑩、鴻承科技負責人林莉莉3被告到案，台北地檢署漏夜複訊後，凌晨依違證交法命張秉均40萬交保、林莉莉50萬交保，蕭小瑩請回。

據了解，魏姓董事長因故未到案，檢方將擇日再約談調查。張秉均在律師陪同下離開地檢署，未發表任何意見。

樺晟電子公司成立於1984年，以生產電腦用線材起家，2005年台灣股票上市，2009年創下四分之一的全球市佔率，並於2017年組成樺晟集團，集團旗下事業板塊不再只是電子線材，更涵蓋各產業的串聯整合。