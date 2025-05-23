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SHOPLINE疑陸資介入 總經理葉力維深夜移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

知名電商平台商線科技總經理葉力維遭檢調約談。記者張宏業／攝影
知名電商平台商線科技總經理葉力維遭檢調約談。記者張宏業／攝影
整合線上線下開店平台的商線科技公司SHOPLINE，被檢舉從外資變陸資，調查局台北市調查處昨搜索商線科技與旗下2家子公司，約談8名主管到案，總經理葉力維與資安長李彥民移送台北地檢署漏夜偵訊，全案依兩岸人民關係條例偵辦。

同案約談商線科技研發主管丁上倫、人事主管王玉如、葉力維特助劉嘉妤、許閎鈞、郭荏妤稍早均以10萬元交保；雲端主管莊育棋證人訊後請回。

據了解，SHOPLINE是間年輕化的公司，主管、員工平均年齡都相對年輕，員工多具備團隊合作、追求卓越、擁抱變革三項特質。葉力維（Lewei）則是業界知名人物，目前是台灣區總經理 ，主要任務是推動台灣市場業務發展，此次遭約談令業界懷疑是對手刻意檢舉。

綠界科技今年1月發出聲明指出，進行客戶盡責調查時，發現客戶商線科技已從外資變成陸資，商線公司2022年被新加坡商JOYY公司(YY公司)投資，而YY公司為大陸歡聚集團。因其企圖掩飾資金來源，不受投審司監管，故而宣布即日起終止合作。

商線公司台灣團隊當時發聲明回應，SHOPLINE是全球智慧開店平台，總部位於新加坡，主要投資人JOYY亦為美國NASDAQ上市的新加坡總部公司。此外SHOPLINE在台灣的核心營運與服務，皆由台灣團隊提供，業務運作皆符合台灣法律規範，綠界發布的新聞稿並非屬實。

商線科技總經理葉力維特助劉嘉妤（圖）10萬交保。記者張宏業／攝影
商線科技總經理葉力維特助劉嘉妤（圖）10萬交保。記者張宏業／攝影
商線科技研發主管丁上倫10萬交保。記者張宏業／攝影
商線科技研發主管丁上倫10萬交保。記者張宏業／攝影
商線科技總經理葉力維特助許閎鈞（左）10萬交保。記者張宏業／攝影
商線科技總經理葉力維特助許閎鈞（左）10萬交保。記者張宏業／攝影
商線科技總經理葉力維特助郭荏妤（左2）10萬交保。記者張宏業／攝影
商線科技總經理葉力維特助郭荏妤（左2）10萬交保。記者張宏業／攝影
商線科技人事主管王玉如10萬交保。記者張宏業／攝影
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知名電商平台商線科技資安長李彥民遭檢調約談。記者張宏業／攝影
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新加坡 團隊 主管

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