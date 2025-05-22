樺晟電子董座簽假契約挪千萬公款 財務經理移送北檢

因繳不出財報，股票遭停止買賣樺晟電子魏姓董事長，被控利用簽訂假契約出帳手法，挪用上千萬元公司資金，調查局新北市調查處今天搜索樺晟及魏男住處等地，約談財務經理張秉均、董事長秘書蕭小瑩、鴻承科技負責人林莉莉3被告到案，詢後移送台北地檢署複訊，全案依違證交法特別背信罪偵辦。

據了解，魏姓董事長因故未到案，檢調將擇日再約談調查。

樺晟電子公司成立於1984年，以生產電腦用線材起家，2005年台灣股票上市，2009年創下全球四分之一市佔率，並於2017年組成樺晟集團，集團旗下事業板塊不再只是電子線材，更涵蓋各產業的串聯整合。