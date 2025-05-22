新竹運動中心聘「無照工讀生」當救生員害泳客溺斃 4被告賠425萬獲緩刑

新竹市「新竹運動中心」2022年雇用無合格救生證照的工讀生，在游泳池兼任救生員，導致陳姓泳客溺水23分鐘未被發現，最後送醫不治。新竹地院依過失致死罪嫌將負責人、幹部與工讀生判刑，考量4人皆認罪並與家屬和解賠償425萬元，法官全數給予緩刑。

法官調查，新竹運動中心2022年雇用無合格救生員證照的李男、林男擔任救生員，業者明知依游泳池管理規範規定，應配置合格救生員3名親自在場，竟疏未注意，未聘僱及配置妥適人力，僅聘僱合格救生員3名（含莊姓組長在內），且於2022年8月3日下午時段，只安排未領有合格救生員證照之李男、林男值班。

當天下午4點16分，泳客陳男在戶外池溺水，直至4點39分才被其他泳客發現，雖送醫急救仍宣告不治。法官認為，謝姓負責人與莊姓幹部未確實聘僱及安排足額合格人力，導致泳客無法即時獲救，錯失黃金救援時間；李男、林男身為現場人員，亦未盡巡視與監看義務，應負連帶責任。

法官考量謝姓負責人與新竹運動中心願連帶賠償家屬250萬元，莊男則賠償115萬元、林男賠償60萬元，共425萬，最後法官依過失致人於死罪，判處謝男徒刑6月，莊男5月、李男與林男均4月，全數均予緩刑。