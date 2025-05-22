夜市攤商失和…網路貼文潑髒水挨告 判徒刑又罰款5萬元

彰化縣莊姓夜市攤商與隔壁劉姓滷味攤商，多次為使用夜市地下水發生糾紛，莊在網路社群貼影像、圖文指劉使用髒水，劉憤而提告。彰化地方法院審結，莊婦犯個人資料保護法，處有期徒刑4月，罰款5萬元，莊婦的女兒負責網路打字，處緩刑兩年。

判決書指出，莊婦與劉婦都在彰化縣一處芭樂夜市擺攤，莊婦賣蚵煎，劉婦賣滷味，多次為使用夜市地下水發生不快，2023年6月間莊婦不出攤，翌日在網路社群貼劉婦在夜市清洗器具的影像、提水桶盛水的照片，叫自己施姓女兒打字稱劉婦滷味攤使用地下水「又髒又臭、濁黃」。

彰化縣衛生局同年年7月間到莊婦的蚵仔煎攤位進行食品衛生稽查，稽查結果為「合格」，現場並沒有發現鄰攤的劉婦違規使用地下水、地下水水質不佳的情形。

莊婦辯稱，在網路陳述的都是事實，夜市的地下水質不好，她只有用地下水洗抽油煙機，她貼網的事跟公益有關。莊婦的施姓女兒辯稱，她知道媽媽跟隔壁攤之間的紛爭，但不知道她媽媽要她打「又髒又臭」這些文字的用意。

劉婦稱，莊姓母女二人說謊，她們除了洗煙囪也用地下水清理全部器具，每次都有清洗，她已經被她們母女二人搞得快瘋了。

芭樂市場陳姓管理人證稱，市場地下水不髒不臭，而且很透明乾淨，白天市場交易的農產品和夜市攤商都使用地下水洗滌。

彰化地院認為，莊婦言論完全是針對劉婦的惡意攻擊，欠缺客觀真實性，對於公益論辯的貢獻度不高，且在多個社群的網路空間貼文，因網路無遠弗屆的傳播力，對言論受眾者的影響力極大，且難以判斷真實性，此一不實言論，對於劉婦影響很大。