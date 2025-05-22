高雄男酒後失控狂刺友人55刀奪命 國民法官判無期徒刑

高雄市一名郭姓老翁（68歲）前年相約葉姓及謝姓友人到家中鐵皮屋喝酒，郭翁卻在酒後與葉男發生口角，竟直接從廚房拿出菜刀追砍葉男，葉男身中55刀失血過多身亡，連勸架的謝男都被打傷，經橋頭地院審理，今一審國民法官法庭判郭翁犯殺人罪，處無期徒刑、褫奪公權終身。

據起訴書指出，持菜刀殺人郭翁在2023年11月11日晚間找來葉男及謝男飲酒，3人連喝4小時，郭翁卻與葉男突然在酒後發生口角，郭翁因此憤而從廚房拿出菜刀砍向當時正坐在沙發上的葉男，葉男被壓在沙發上閃避不及，當場被刺中胸部及腹部。

一旁的謝男見郭翁持刀砍人，見狀上前制止並試圖奪下菜刀，未料郭翁直接抓起一旁酒瓶直接就朝謝男頭上砸了下去，謝男因此嚇得逃出鐵皮屋向外求救。

沒想到郭翁沒有停手，反而直接將鐵皮屋的鋁門窗都鎖上，對著葉男持續持刀攻擊，葉男頭部、右肩 、胸腹部及左右手被砍中48刀，胸腹部還有7處刺傷，全身上下共身中55刀，大量出血當場死亡。

警方到場時對著郭翁噴辣椒水，經酒測吐氣酒精濃度達每公升0.6835毫克，不過他仍能回答姓名和報出身分證字號，但經醫院鑒定，郭翁罹患「酒精使用障礙症」認為郭翁是因長期積怨再加上大量酒精造成情緒失控，盛怒下才衝動殺人，殺人時控制能力降低。

不過經橋頭地院國民法官法庭調查，郭翁殺人後還能向員警要求穿衣服，被捕後也配合警方，因此認定他雖因酒精使用障礙症導致控制能力受影響，但並沒有達顯著降低程度。

合議庭審理後今下午做出判決，認為郭翁手段凶殘，雖坦承犯行，但到法院開庭時才向死者家屬道歉，不過未賠償死者家屬，也未獲死者家屬原諒，因此依殺人罪判郭翁無期徒刑、褫奪公權終身，全案仍可上訴。

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