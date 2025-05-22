快訊

日職／初登板！孫易磊後援2局無失分 新庄剛志露燦笑

新北晚間掀強風大雨 中和工地鷹架倒塌「現場畫面曝光」占據1線車道

聽新聞
0:00 / 0:00

改建工程未防護害行人摔斷牙 竹市文化局判國賠45.8萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市蘇男3年前行經文化中心人行道遭水管絆倒摔斷門牙，怒告新竹市政府求償45萬8千元。新竹地院審理認定文化局未盡管理之責，判賠6萬6千餘元。

蘇男指出，2022年10月10日晚間近10點，他步行經過新竹市文化中心停車場旁人行步道，當時文化中心正在改建，但施工區域未設圍籬、也無防護措施，他被施工留下、因移植樹木而裸露的地面水管絆倒。

蘇男控訴，他當場摔斷右上大門牙，右眼下方擦傷、上唇撕裂2公分、右手肘與雙膝挫傷、脖子扭傷，傷勢嚴重，經長期復健，至今仍無法正常處理日常事務。

蘇男主張，市府應賠償治療與療養費10萬元、植牙費12萬元、名錶維修費3萬8千元，精神慰撫金則請求20萬元，總計求償45萬8千元。

新竹市文化局收到法院通知後未到庭說明，也未提出任何書面答辯。法院審酌後認為，文化局作為人行步道管理機關，應確保步道安全，卻在改建期間對裸露水管未設防範，致蘇男受傷，應負國家賠償責任。

法官最終判新竹市政府應賠償蘇男醫療費1萬5978元、手錶維修費2萬900元、精神慰撫金3萬元，共計判賠6萬6878元。

新竹市蘇男行經文化中心人行道遭水管絆倒摔傷，怒告市府求償45萬8千元。（圖非當事人）圖／報系資料照
新竹市蘇男行經文化中心人行道遭水管絆倒摔傷，怒告市府求償45萬8千元。（圖非當事人）圖／報系資料照

新竹 文化局 人行道

延伸閱讀

藍議員請假卻代投票選召委 竹市議會：符合規範

竹市文化中心改建 水管絆倒行人遭判國賠6萬餘元

大溪中正公園相撲場設施2年未修挨批 會勘今年底前修好

80餘年歷史竹市消防博物館修復 預計年底完工、明年恢復開館

相關新聞

開店平台SHOPLINE被檢舉是陸資 檢調搜索14處約談8主管

整合線上線下開店平台的商線科技公司SHOPLINE，被檢舉從外資變陸資，台北地檢署今依台灣地區與大陸地區人民關係條例，指...

夜市攤商失和…網路貼文潑髒水挨告 判徒刑又罰款5萬元

彰化縣莊姓夜市攤商與隔壁劉姓滷味攤商，多次為使用夜市地下水發生糾紛，莊在網路社群貼影像、圖文指劉使用髒水，劉憤而提告。彰...

陸軍六軍團前上尉出租眷地A千萬元落袋潛逃4年 桃檢起訴了

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，涉嫌利用管理眷村土地之便，偽造租任契約、盜刻軍印、詐領租金與工程款達千餘...

高雄男酒後失控狂刺友人55刀奪命 國民法官判無期徒刑

高雄市一名郭姓老翁（68歲）前年相約葉姓及謝姓友人到家中鐵皮屋喝酒，郭翁卻在酒後與葉男發生口角，竟直接從廚房拿出菜刀追砍...

改建工程未防護害行人摔斷牙 竹市文化局判國賠45.8萬

新竹市蘇男3年前行經文化中心人行道遭水管絆倒摔斷門牙，怒告新竹市政府求償45萬8千元。新竹地院審理認定文化局未盡管理之責...

開店平台SHOPLINE疑為中資 檢調兵分14路搜索

第三方支付業者綠界科技去年指開店平台SHOPLINE（商線科技）已於2022年成為實質中資，宣布終止合作。台北地檢署今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。