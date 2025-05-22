改建工程未防護害行人摔斷牙 竹市文化局判國賠45.8萬

新竹市蘇男3年前行經文化中心人行道遭水管絆倒摔斷門牙，怒告新竹市政府求償45萬8千元。新竹地院審理認定文化局未盡管理之責，判賠6萬6千餘元。

蘇男指出，2022年10月10日晚間近10點，他步行經過新竹市文化中心停車場旁人行步道，當時文化中心正在改建，但施工區域未設圍籬、也無防護措施，他被施工留下、因移植樹木而裸露的地面水管絆倒。

蘇男控訴，他當場摔斷右上大門牙，右眼下方擦傷、上唇撕裂2公分、右手肘與雙膝挫傷、脖子扭傷，傷勢嚴重，經長期復健，至今仍無法正常處理日常事務。

蘇男主張，市府應賠償治療與療養費10萬元、植牙費12萬元、名錶維修費3萬8千元，精神慰撫金則請求20萬元，總計求償45萬8千元。

新竹市文化局收到法院通知後未到庭說明，也未提出任何書面答辯。法院審酌後認為，文化局作為人行步道管理機關，應確保步道安全，卻在改建期間對裸露水管未設防範，致蘇男受傷，應負國家賠償責任。